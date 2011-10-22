به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حبیبی تنها درباره آخرین وضعیت ورود زائران ایران به مکه مکرمه و مدینه منوره گفت: مجموع زائرانی که از آغاز موسم تا پایان امروز شنبه وارد عربستان می‌شوند، به 59 هزار و 550 نفر در قالب 358 کاروان می‌رسد که از این تعداد 26 هزار نفر در قالب 150 کاروان در مدینه منوره و 33 هزار و 4550 نفر در قالب 191 کاروان در مکه مکرمه اقامت دارند.

وی افزود: امروز 3 هزار 744 نفر در قالب 21 کاروان از جمهوری اسلامی ایران وارد عربستان شدند. حبیبی تنها تصریح کرد: همچنین امروز 4 هزار و 190 نفر در قالب 24 کاروان از میقات مسجد شجره در 10 کیلومتری مدینه منوره احرام بسته و راهی مکه مکرمه می شوند.



آخرین پرواز حج تمتع امسال در نهم آبان ‌ماه سال جاری انجام می‌شود. نخستین گروه از 97 هزار زائر ایرانی شانزدهم مهرماه با بدرقه نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی عازم سرزمین وحی شدند.