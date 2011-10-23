عمده راههای هرمزگان فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شنبه شب در جلسه شورای مسکن و حمل و نقل استان هرمزگان با اشاره به فرسوده بودن بسیاری از راههای هرمزگان، عنوان کرد: هرمزگان یک استان حمل و نقلی و قطب صادرات و واردات و گردشگری کشور است و با توجه به وجود بندر بزرگ شهید رجایی در آن باید توجه بیشتری به وضعیت راههای این استان صورت گیرد.

وی ادامه داد: بسیاری از استانها از ظرفیتهای هرمزگان برخوردار نیستند اما وضعیت راههای آنها به علت روابطی که داشتند بسیار بهتر از هرمزگان است و متاسفانه به علت کم توجهیها، عقب ماندگی فراوانی در وضعیت راههای هرمزگان وجود دارد.

استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در بخش مسکن هرمزگان، اظهار داشت: متاسفانه عدم آب رسانی، برق رسانی و احداث فاضلاب برای طرحهای مسکن مهر موجب عدم افتتاح بسیاری از این واحدها شده است که باید مدیران در این خصوص تلاش بیشتری انجام دهند.

عزیزی افزود: اگر مدیران به وظایف خود در خصوص مسکن مهر عمل نکنند بهتر است مسئولیت را رها کرده و بروند.