به گزارش خبرنگار مهر، بازی های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور عصر جمعه با انجام چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که طی آن در یکی از این بازیها، تیم تراکتورسازی در تبریز برابر سایپا با تساوی دو بر دو متوقف شد.

در این دیدار که در حضور حدود 30 هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام رسید، ابتدا تیم میزبان مزد شروع خوب خود را گرفت و در دقیقه 14 با ضربه سر سیاوش اکبرپور به گل رسید اما پس از این گل، این تیم سایپا بود که با تعداد نفرات بیشتر به سمت دروازه تراکتورسازی حمله کرد. با تداوم حملات سایپا، این تیم موفق شد در دقیقه 33 روی یک اتفاق به گل مساوی برسد و طی آن ابراهیم صادقی که قصد داشت توپ را به روی دروازه ارسال کند، با تغییر مسیر در درون دروازه جای گرفت تا نتیجه به تساوی کشیده شود.

بازی نه چندان تهاجمی تراکتورسازان پس از دریافت گل تساوی، هیچ یک از حاضران در ورزشگاه را امیدوار به زدن گلی دیگر در نیمه اول نمی کرد اما در میان اعتراضات سکونشینان نسبت به عملکرد علی علیزاده در خط حمله، این مهاجم در آخرین دقیقه نیمه نخست موفق به گشودن دروازه سایپا شد تا تیم تراکتورسازی با پیروزی راهی رختکن بین دو نیمه شود.

اگرچه تراکتورسازی نیمه اول را پیروز شد، اما آنچه بیش از همه به چشم می آمد، ناهماهنگی بین بازیکنان این تیم بخصوص در سمت چپ، جایی که حاج صفی و ابراهیم زاده همواره سردرگم ظاهر شدند، بود که در سوی مقابل، شاگردان مربی باهوشی چون مجید صالح از همین منطقه به تیم تبریزی ضربه وارد کردند.

با شروع نیمه دوم، پیش بینی می شد که امیر قلعه نویی ضعف آشکار سرخپوشان در سمت چپ را با اعمال تغییراتی پوشش دهد اما تراکتورسازی با همان ترکیب و سیستم نیمه نخست به بازی ادامه داد و در این بین حتی صحبتهای بین دو نیمه این مربی نیز برای شاگردانش کارساز نشد تا با گذشت تنها 10 دقیقه از نیمه دوم، دومین گل سایپا نیز با نفوذ از این روزنه به ثبت برسد.

در دقیقه 55، جابر انصاری بازیکن تبریزی سایپا با حرکت پابه توپ خود، یکی، دو بار مدافع چپ تراکتورسازی را دریبل زد و در نهایت با پاسی که ابراهیم صادقی از این جناح به شکلی کوتاه به روی دروازه ارسال کرد، گل دوم تیم میهمان با ضربه تمام کننده عباس محمدرضایی به ثمر رسید تا به نوعی تیم تراکتورسازی، از یک سوراخ دو بار گزیده شود!

در شرایطی که سایپا، نقطه ضعف حریف خود را پیدا کرده بود و در ضد حملات، مدام از جناح راست خود و سمت چپ تراکتورسازی فرصت گلزنی ایجاد می کرد، سرانجام سیستم بازی تیم میزبان با تغییراتی که قلعه نویی در ترکیب تیمش ایجاد کرد، تا حدودی بهتر شد اما ژنرال خیلی دیر و وقتی که توپ دو بار از خط دروازه تراکتور عبور کرده بود، ضعف و ناهماهنگی موجود در سمت چپ که شامل خط دفاع و حمله می شد را با ورود مصطفی اکرامی به زمین مسابقه پوشش داد تا سفید پوشان سایپا دیگر نتوانند از این منطقه خطری روی دروازه میزبان ایجاد کنند.

پس از این تغییرات که توام با ورود محمد ابراهیمی نیز به زمین مسابقه بود، تحرک در خط هافبک و حمله تراکتورسازی بیشتر از دقایق قبلی شد اما این بار نوبت بدشانسی سرخپوشان بود تا با اصابت شلیک حاج صفی به تیر دروازه در دقیقه 77، آه از نهاد هواداران بلند شود.

در حدود 25 دقیقه پایانی که تراکتورسازی احاطه کاملی بر توپ و میدان داشت و توانست حداقل به تعداد انگشتان دو دست موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کند، تیم سایپا سعی داشت تا از یک امتیاز اندوخته ای که به جیب زده بود، محافظت کرده و دروازه اش را بسته نگه دارد که این خواسته البرزی ها با بازی خوب مدافعان این تیم و همچنین بازیخوانی عالی مجید صالح بخوبی تحقق یافت تا تراکتورسازی برای سومین فصل متوالی از شکست تیم سایپا در تبریز عاجز بماند.

اما نکته ای که در اواخر مسابقه به دفعات به چشم می آمد، مصدومیت و کشیدگی عضلات بازیکنان تیم سایپا بود که خیلی ها آن را بهانه ای برای اتلاف وقت عنوان می کردند اما آنچه مشهود بود، فشار بیش از حدی بود که بازیکنان تیم میهمان در این دیدار متحمل شده بودند. موضوعی که خود صالح نیز در پایان بازی به آن اعتراف کرد و گفت که حملات تراکتورسازی به حدی است که کمتر تیمی می تواند به سلامت از زیر این فشار رهایی یابد.

نکته ای دیگر که اشاره به گلهای تیم تراکتورسازی در این دیدار دارد، این است که تیم تحت هدایت امیر قلعه نویی توانست هر دو گل خود را در جریان بازی و نه در کارهای شروع مجدد به ثمر برساند. این گلها می تواند پاسخی مناسب برای منتقدانی باشد که تاکتیک اصلی ژنرال را استفاده از ضربات ایستگاهی می پندارند. تراکتورسازی در فصل جاری بیشترین استفاده را از ضربات شروع مجدد داشته و تعدادی از گلهای خود را اینگونه به ثمر رسانده است.

اما موضوعی که بر شدت نگرانی هواداران تراکتورسازی افزود، دریافت گلهایی بود که کمترین خطر را روی دروازه این تیم داشت. خط دفاعی تراکتورسازان اگرچه برای دومین بازی متوالی از وجود امیر حسین صادقی با تجربه بی بهره بود اما، انتخاب و چینش چهار مدافع تراکتورسازی در این دیدار کمی جای بحث دارد که در حضور بازیکنانی چون احمد آل نعمه و مصطفی اکرامی، قلعه نویی از نفرات دیگری استفاده می کند که توانایی و خصوصیات دفاعی شان به مراتب پایین تر از بازیکنان مورد اشاره می باشد. البته همانطور که در بالا ذکر شد، سرمربی تراکتورسازی متوجه این اشتباه و ضعف تیمش شد اما تعویضهای وی زمانی انجام یافت که کار از کار گذشته بود و این تغییرات، حکم "نوشدارو پس از مرگ سهراب" را داشت.

حضور دروازه بان جوانی به نام "محسن فروزان" در چارچوب دروازه تراکتورسازی، از دیگر نکاتی است که قابل توجه و جای بحث دارد. فروزان علیرغم اینکه اولین بازی خود را برای تراکتورسازی در لیگ برتر انجام می داد، اما توانست برخلاف ظواهر امر که خیلی ها معتقدند او روی گل اول اشتباه کرد، نمایش رضایتبخشی از خود ارائه داده و پاسخ اعتماد و ریسک قابل تقدیر کادرفنی را بدهد. در شرایطی که تراکتورسازی در این فصل همواره از نبود یک گلر مطمئن رنج برده و عباس محمدی و مهدی ثابتی به تناوب در قفس توری تراکتورسازان به شکلی تقریبا متزلزل ایستاده اند، محسن فروزان نشان داد که این نگرانی قابل برطرف شدن است و صرفنظر از گلی که او در بازی با سایپا که گلی به اصطلاح "شانسی" برای حریف بود، این دروازه بان توانست امیدواری را به کادر فنی تیمش به لحاظ محافظت از چارچوب دروازه تراکتورسازی، هدیه دهد. عملکرد فروزان در دیدار برابر سایپا با وجود دریافت دو گل، به نحوی بود که قلعه نویی پس از بازی برخلاف نظر عده ای، لب به تمجید از این دروازه بان گشود و او را دروازه بانی با صلابت و آینده دار اطلاق کرد.

با همه این تفاسیر، تراکتورسازی در هفته ای که دیگر مدعیان بازی سختی برابر حریفان خود داشتند و اغلب نتوانستند نتایج بهتری کسب کنند، فرصت صدرنشینی مجدد را از دست داد تا کم کم هواداران نیز باورشان شود که نمی توان با یکی، دو بازی خوب و کسب نتایج مطلوب، برای همیشه در بالای جدول ماند.

تساوی تراکتورسازی برابر سایپا، همچنین ادامه سریال ناکامی های این تیم تبریزی برابر خودروسازان البرزی بود که طی سه فصل اخیر هرگز در خانه موفق به شکست سایپا نشده است و از این رو می توان لقب "گربه سیاه" را برای تیم فعلی مجید صالح در بازیهای مستقیم با تراکتورسازی نسبت داد.

تراکتورسازی اگرچه این دیدار را مساوی کرد اما با همین یک امتیاز توانست حداقل برای 24 ساعت هم که شده، یک رده در جدول صعود کرده و با 20 امتیاز، موقتا در جایگاه دوم بایستد.

شاگردان امیر قلعه نویی دو هفته آتی را در بیرون از خانه بازی خواهند کرد و بر اساس برنامه قرار است این تیم در هفته دوازدهم میهمان فجرسپاسی باشد و هفته سیزدهم را در اهواز و بازی برابر فولاد سپری کند.

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محمود نصیرپور