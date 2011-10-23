جشنواره رویش میزبان فیلمسازانی از کشورهای مسلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمانان خارجی جشنواره شامل کارگردان، تهیهکننده و فیلمنامهنویس از نخستین روز برپایی این رویداد سینمایی در مشهد مقدس حضور پیدا کردند.
ریاض شاهین، مدیر جشنواره بینالمللی مستند غزه و تهیهکننده و کارگردان، سمیر زعرور تهیهکننده لبنانی، کارمن مارکز تهیهکننده پرتغالی، راشد رادمان تهیهکننده اسپانیایی عراقی، احمد صلاح محمد و رمضان صلاح محمد کارگردانان مصری، علی آکلبوت و یلدان آکلبوت از ترکیه مهمانان خارجی حاضر در جشنواره رویش هستند.
فیلمسازهای نام برده شده هر یک با آثار تولیدی خود با موضوع بیداری اسلامی در این دوره از جشنواره شرکت کردهاند که آثار آنها در بخش ویژه بین الملل نمایش داده خواهد شد.
از میان اسامی یاد شده سمیر زعرور-بلال، به عنوان تهیهکننده فیلم "قبضه النار"، ریاض شاهین کارگردان فیلم"نهار معتم"، راشد رادوان کارگردان "گردان عالیه"، کارمن مارکز تهیهکننده و نویسنده "گردان عالیه"، احمد و رمضان صلاح به عنوان کارگردانهای فیلم "18 روز در مصر"، علی آکبوت و یلدان آکبوت از تلویزیون هلال در این جشنواره شرکت کردهاند.
فیلمهای ویژه بخش بینالملل در ایام برگزاری جشنواره در نوبت چهارم از ساعت 19 تا 21 در سینما آفریقا نمایش داده میشود.
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