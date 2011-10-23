وضعیت نامناسب راههای روستایی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جباری شنبه شب در جلسه شورای مسکن و حمل و نقل استان هرمزگان، اظهار داشت: در دولتهای نهم و دهم کشور به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شد و طرح مسکن مهر یکی از اقدامات بزرگ دولت است که می توان به علت تلاشهای آقای نیکزاد برای احداث مسکن مهر به واقع این طرح را طرح مسکن نیکزاد نامید.

وی با اشاره به کم توجهی به راههای هرمزگان، عنوان کرد: راههای روستایی هرمزگان وضعیت مناسبی ندارند و هنوز روستاهای بالای 200 و 300 خانوار فراوانی در هرمزگان وجود دارد که از راه مناسب بهره نبرده اند.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس افزود: راه بندرلنگه - بستک - لارستان دارای 40 سال قدمت است و پیچ و خمهای خطرناکی دارد که جان مردم را تهدید می کند.

جباری ادامه داد: باید در خصوص این راه هرچه سریعتر تصمیمی جدی گرفته شود تا مردم به راحتی از مسیر بندرلنگه – بستک – لارستان عبور کنند.