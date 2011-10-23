مخابرات آمل خدمات جدید موبایل به مشترکان خود ارائه کرد

حمید رضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واگذاری این نوع خدمات مخابراتی به مشترکان تلفن همراه در آمل، هم اکنون در همه مراکز خدمات شهری و روستایی این شهرستان انجام می شود.

وی افزود: خدمات جی اس ام، درقالب شارژهای اعتباری 20 و50 هزار ریالی به مشترکان عرضه خواهد شد.

رئیس اداره مخابرات آمل، مزیت ارائه خدمات جی اس ام به مشترکان را همانند تلفنهای ثابت اعلام کرد و گفت: تفاوت عمده این نوع خدمات در قالب سیم کارتها در گوشیهای تلفن همراه قرار می گیرد و در محدود جغرافیایی شهرستان قابل استفاده است.

سلطانی با بیان اینکه سیم کارتهای جی اس ام، اکنون به قیمت 104هزار ریال عرضه و پس ازتحویل به مشترکان فعال می شود، اضافه کرد: نرخ مکالمه از این نوع خدمات در هر سه دقیقه استفاده فقط 40 ریال است و به لحاظ ارزان بودن مورد توجه مشترکان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برای سرویس دهی بهتر به مشترکان در آمل 26 سایت جی اس ام در این شهرستان نصب شده است، ادامه داد: تا آذرماه، سیستم استفاده از خدمات اینترنت بر روی جی اس ام مکان پذیرخواهد شد.

رئیس اداره مخابرات آمل، از افزایش تعداد شرکتهای خدماتی ارائه دهنده اینترنتهای پرسرعت از یک مرکز در سال گذشته به پنج مرکز درسالجاری خبر داد.

سلطانی با اشاره به اینکه وضعیت خدمات پشتیبانی تلفن همراه در آمل در یکسال گذشته با اقدامات موثر مدیریت مخابرات این شهرستان بهبود پیداکرده است، اضافه کرد: با اختصاص چندین میلیارد تومان اعتبار همه سوئیچ های قدیمی تلفن همراه که موجب نارضایتی شهروندان این شهرستان شده بود، تعویض و سیستم جدید جایگزین آن شد.

وی، راه اندازی سامانه 1818 برای پرداخت قبوض از طریق تلفن ثابت را یکی ازاقدامات دیگر مخابرات در این شهرستان اعلام کرد و گفت: خوشبختانه آمار شهرستان آمل در این خصوص رضایت بخش است و استقبال شهروندان از این سامانه با افزایش ضریب اطمینان آن روبه رشد است.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.