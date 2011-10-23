ادعای ترور سفیر عربستان سوال برانگیز است/ دموکراسی کالای تولیدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، "یحیی کمالی پور" در گفت و گو با خبرنگاران رسانه های ایرانی و غیر ایرانی مالزی در دانشگاه "لیم کوک وینگ" مالزی، افزود: انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا و برعلیه یک دیپلمات عربستانی به دور از منطق است و این سوال وجود دارد که انجام این ترور در صورت اجرا چه سود و منفعتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعریف جهانی از دموکراسی و آزادی این مقوله را نسبی دانست و گفت: آزادی در هیچ نقطه ای از جهان مطلق نیست و آزادی تنها همراه با مسئولیت است که معنا دارد.

این استاد برجسته علوم ارتباطات دموکراسی از رویه کشورهای غربی برای صادر کردن دموکراسی به کشورهای دیگر انتقاد کرد و گفت: دموکراسی یک کالای تولیدی نیست و باید در بستر فرهنگی یک جامعه و توسط نسل جوان آن با کمک فناوری های جدید ارتباطی و آگاهی بخشی محقق شود.

کمالی پور تحمل نظر مخالف را یکی از مولفه های اصلی دموکراسی دانست و گفت: تحمل نظر مخالف تنها وظیفه حکومت ها نیست بلکه تک تک افراد جامعه وظیفه دارند تا آستانه تحمل خود را نسبت نظر مخالف افزایش دهند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص واژه جدید "شهروند خبرنگار" و تاثیر آن در دنیای ارتباطات گفت: ثبت و مخابره وقایع توسط شهروندان عادی با کمک فناوری های جدید انقلابی در دنیای ارتباطات بوده اما هیچگاه تهدیدی برای خبرنگاری حرفه ای نیست و مقوله ای مجزا در جهت تقویت اطلاع رسانی است.

موسس و پایه گذار ژورنال جهانی ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره آزادی مطبوعات در آمریکا و اروپا به افتضاح روزنامه انگلیسی سان در خصوص شنود تلفنی اشاره کرد و گفت: این طرز تلقی از مطبوعات آزاد در کشورهای غربی پس از رسوایی شنود تلفنی از سوی نشریات روبرت مرداک که به زلزله ای در دنیای ارتباطات شبی بود در حال تغییر است.

پروفسور کمالی پور که ریاست بخش ارتباطات دانشگاه پوردو امریکا، پایه گذار و موسس ژورنال جهانی ارتباطات و ریاست انجمن جهانی ارتباطات را برعهده دارد، تاکنون آثار متعددی از وی منتشر شده که از میان آنها می توان به گوناگونی فرهنگی و رسانه های آمریکا، رسانه های جمعی در خاورمیانه، ارتباطات جهانی و رسانه ها، قدرت و سیاست در عصر دیجیتال اشاره کرد.