دکتر"ماندانا برکشلی" در گفت و گو با خبرنگار مهر در این زمینه افزود: در سالهای اخیر با معرفی بیشتر هنر ایرانی و اسلامی در کشورهای جنوب شرق آسیا شناخت بیشتری نسبت به این هنر به وجود آمده و حضور آثار هنرمندان ایرانی در این نمایشگاه که یکی از نمایشگاههای موفق بین المللی در این منطقه است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی که مدیریت موسسه هنر و هویت را برعهده دارد، گفت: این موسسه در این نمایشگاه بیست اثر از آثار هنری اسلامی در رشته های نقاشی خط و عکاسی هنرمندان مطرح کشورمان مانند "محمد احصایی"، "غلامحسین امیرخانی"، "علی شیرازی"، "صداقت جباری" و " امیرحسین ذکرگو" را در معرض دید هنردوستان قرار خواهد داد.

همچنین گالری شیراز آرت دیگر نماینده ایران نیز آثار هنرمندان برجسته ایرانی از جمله "احمد کاشانی"، "علیرضا بحرانی"، "هانیه گوینده" و "حسین اکبری" را در این نمایشگاه عرضه خواهد کرد.

آرت اکسپوی2011 مالزیMalaysia Art Expo) 2011) از 28 اکتبر تا اول نوامبر با حضور هنرمندانی از 20 کشور جهان در محل مرکز نمایشگاهی ماترید کوالالامپور با حضور پادشاه ایالت پرلیس برگزار می شود.

آرت اکسپوی سال 2010 بیش از 12 هزار بازدید کننده و 11 میلیون رینگیت فروش داشت .

