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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

امیری در گفتگو با مهر:

3میلیون نفر ساعت آموزش‌ در سازمان فنی و حرفه ای کرمانشاه ارائه شد

3میلیون نفر ساعت آموزش‌ در سازمان فنی و حرفه ای کرمانشاه ارائه شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در نیمه نخست سالجاری، بالغ بر 3 میلیون و 400 نفر ساعت آموزشهای مهارتی داشته است.

فرشید امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ها و پروژه های این اداره در نیمه اول سالجاری ‌گفت: اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان کرمانشاه در نیمه نخست سالجاری، بالغ بر 3میلیون و 400 نفر ساعت آموزشهای مهارتی داشت است.

امیری این آموزش‌ها را کاربردی اعلام کرد و افزود: در نیمه نخست سالجاری، 53 درصد تحقق عملکرد در بخش دولتی داشته ایم.

وی با اشاره به تنوع رشته ها در این اداره، ‌تصریح کرد:‌ در سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه رشته های گوناگون و به فراخور علاقمندان ارائه می شود.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه تاکید کرد: در 6ماهه نخست امسال برای 15هزار نفر از خواهران و برادران متقاضی در رشته های مختلف فنی، 3میلیون و 470هزار نفرساعت آموزشهای مهارتی در بخش دولتی ارائه شده است.

امیری در پایان گفت: این میزان آموزش از سوی مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای ثابت، سیار شهری، روستایی، زندانها، پادگانها و صنایع به متقاضیان ارائه شده است.

کد مطلب 1440564

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