احداث خط لوله گاز صادراتی به پاکستان مشکل امنیتی ندارد/ وزارت نفت پیگیری کند

علی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا احداث خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان مشکل امنیتی دارد که ظرف 10 سال گذشته به بهره برداری نرسیده است؟، گفت: احداث خط لوله گاز بین ایران و پاکستان مشکل امنیتی ندارد بلکه باید وزارت نفت این موضوع را پیگیری نماید تا زودتر این خط لوله احداث شود.

گفتنی است، با توجه به اینکه قرار بود خط لوله صلح بین ایران، پاکستان و هند احداث شود، اختلافات بین هند و پاکستان و کنار کشیدن هند از پروژه، باعث شد تا این پروژه به تعویق بیفتد.

مذاکرات درباره خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان از یک دهه پیش آغاز شد، اما به دلایل اختلافات پاکستان و هند به قرارداد منجر نشد. تنشهای سیاسی دو کشور هند و پاکستان و مخالفت آمریکا با این پروژه به عنوان مهمترین دلایل کندی مذاکرات و مانع توافق نهایی بین سه کشور بود.

اختلافات دو کشور هند و پاکستان بر سر حق ترانزیت گاز صادراتی ایران که از داخل خاک پاکستان می گذرد، باعث شد تا مذاکراتشان به نتیجه نرسد. هند حاضر به پذیرش درخواست پاکستان برای میزان ترانزیت گاز صادراتی ایران نشد و در زمینه محلی که گاز را از ایران دریافت کند با پاکستان اختلاف داشت.

مذاکرات خط لوله صلح، بدون حضور هند دنبال شد و هند اشتیاقی برای حضور در خط لوله صلح نشان نداد و سرانجام رسما از این پروژه کنار کشید.

طول خط لوله ایران به هند 2100 کیلومتر است و قرار است گاز صادراتی ایران را به پاکستان منتقل کند. 1100 کیلومتر از این خط لوله در ایران و هزار کیلومتر آن در پاکستان احداث خواهد شد. با تکمیل این طرح روزانه 60 میلیون متر مکعب گاز پاکستان صادر می شود.



همچنین چندی پیش ماشاءالله شاکری سفیر ایران در پاکستان اعلام کرده بود که خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان تا ماه آینده به مرز این کشور می رسد.

