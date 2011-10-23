پست 400 کیلو ولت بیرجند به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ضامن صبح یکشنبه در حاشیه بازدید استاندار خراسان جنوبی از این پست گفت: احداث این طرح از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان است که در سفر دوم کلنگ زنی وعملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: این پست در مدت دو سال و با سرمایه گذاری 25 میلیارد تومان از محل اعتبارات و منابع داخلی شرکت برق منطقه ای خراسان اجرا شده است.

وی بالا بردن پایداری شبکه و کیفیت برق، اتصال به شبکه سراسری و ترانزیت انرژی به استانهای همجوار، ظرفیت سازی جهت تامین برق متقاضیان و بخش های صنعتی استان و کاهش تلفات برق در شبکه های فوق توزیع و انتقال را از جمله اهداف این پروژه برشمرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ظرفیت سازی مناسب در بخش فوق توزیع برای توسعه استان، بالا بردن پایداری شبکه و کیفیت برق، اجرای پروژه به صورت 100 درصد توسط متخصصین داخلی، فراهم شدن امکان ترانزیت انرژی به استانهای مجاور و سرعت وکیفیت اجرای پروژه را از جمله دستاوردها و نکات برجسته فنی و اجرایی این پروژه اعلام کرد.

ضامن با اشاره به هفت هزار و 300 نفر روز ایجاد اشتغال در دوران احداث این پروژه یادآور شد: با بهره داری از این طرح 10 نفر بصورت دائم مشغول کار خواهند شد.

وی رفع افت ولتاژ در شبکه فوق توزیع، افزایش قدرت مانور در شبکه انتقال، افزایش ظرفیت تامین برق به میزان حدود 370 مگاوات و افزایش بهره وری انرژی در شبکه های فوق توزیع و انتقال را از نتایج حاصل از اجرای این پروژه دانست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: پست 400 کیلو ولت بیرجند از سال 88 در زمینی به مساحت 15 هکتار در کیلومتر 11 جاده بیرجند به سربیشه شروع و با بهره برداری از این تاسیسات کل جمعیت استان از خدمات آن بهره مند می شوند.