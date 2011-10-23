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۱ آبان ۱۳۹۰، ۸:۲۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا و برگزاری هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یکم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و بیست و سوم اکتبر سال 2011 میلادی.

- هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا امروز هم در تهران پیگیری می‌شود.

 - هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* کرمان - پیکان تهران (سالن والیبال کرمان - ساعت 17)
* کاله آمل - هاوش گنبد (سالن پیامبر اعظم (ص) - ساعت 17)
* باریج اسانس کاشان - نوین کشاورز (سالن تختی کاشان - ساعت 17)
* میزان خراسان - شهرداری تبریز (سالن والیبال مشهد - ساعت 17)
* شهرداری ارومیه - گیتی پسند اصفهان (سالن غدیر ارومیه - ساعت 17)
* مناطق نفت خیز اهواز - سایپا تهران (سالن والیبال اهواز - ساعت 17)
* پیشگامان کویر یزد - آلومینیوم المهدی بندرعباس (سالن والیبال یزد - ساعت 17)

- مسابقات هندبال انتخابی المپیک لندن امروز با حضور 10 تیم در سئول کره‌جنوبی آغاز می‌شود که تیم ایران در روز نخست استراحت دارد.

- هفته نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آرسنال - استوک سیتی
* فولهام - اورتون
* منچستریونایتد - منچسترسیتی
* بلاکبرن - تاتنهام
* کوئیزپارک رنجرز - چلسی

- هفته دهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* لورکوزن - شالکه
* هانوفر - بایرن مونیخ

- هفته نهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* بتیس - رایووالکانو
* سوسیه‌‎داد - ختافه
* اوساسونا - زاراگوزا
* اتلتیکو - مایورکا
* والنسیا - بیلبائو
* ویارئال - لوانته 

- هفته هشتم از رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* لچه - میلان
* اودینزه - نووارا
* سیه‌نا - سسنا
* رم - پالرمو
* پارما - آتلانتا
* اینتر - کیه‌وو
* کالیاری - ناپولی
* بولونا - لاتزیو

کد مطلب 1440580

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