تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یکم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و بیست و سوم اکتبر سال 2011 میلادی.

- هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا امروز هم در تهران پیگیری می‌شود.

- هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* کرمان - پیکان تهران (سالن والیبال کرمان - ساعت 17)

* کاله آمل - هاوش گنبد (سالن پیامبر اعظم (ص) - ساعت 17)

* باریج اسانس کاشان - نوین کشاورز (سالن تختی کاشان - ساعت 17)

* میزان خراسان - شهرداری تبریز (سالن والیبال مشهد - ساعت 17)

* شهرداری ارومیه - گیتی پسند اصفهان (سالن غدیر ارومیه - ساعت 17)

* مناطق نفت خیز اهواز - سایپا تهران (سالن والیبال اهواز - ساعت 17)

* پیشگامان کویر یزد - آلومینیوم المهدی بندرعباس (سالن والیبال یزد - ساعت 17)

- مسابقات هندبال انتخابی المپیک لندن امروز با حضور 10 تیم در سئول کره‌جنوبی آغاز می‌شود که تیم ایران در روز نخست استراحت دارد.

- هفته نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* آرسنال - استوک سیتی

* فولهام - اورتون

* منچستریونایتد - منچسترسیتی

* بلاکبرن - تاتنهام

* کوئیزپارک رنجرز - چلسی

- هفته دهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* لورکوزن - شالکه

* هانوفر - بایرن مونیخ

- هفته نهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* بتیس - رایووالکانو

* سوسیه‌‎داد - ختافه

* اوساسونا - زاراگوزا

* اتلتیکو - مایورکا

* والنسیا - بیلبائو

* ویارئال - لوانته

- هفته هشتم از رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* لچه - میلان

* اودینزه - نووارا

* سیه‌نا - سسنا

* رم - پالرمو

* پارما - آتلانتا

* اینتر - کیه‌وو

* کالیاری - ناپولی

* بولونا - لاتزیو