احداث خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان مورد حمایت اسلام آباد است

صدیق اکبر معاون امنیتی وزیر کشور پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص احداث خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان اظهار داشت: احداث خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان مورد حمایت همه جانبه دولت پاکستان است.

به گفته وی دولت پاکستان از همه ظرفیت خود برای به سرانجام رسیدن این پروژه 10 ساله استفاده خواهد کرد.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه قرار بود خط لوله صلح بین ایران، پاکستان و هند احداث شود، اختلافات بین هند و پاکستان و کنار کشیدن هند از پروژه، باعث شد تا این پروژه به تعویق بیفتد.



مذاکرات درباره خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان از یک دهه پیش آغاز شد، اما به دلایل اختلافات پاکستان و هند به قرارداد منجر نشد. تنشهای سیاسی دو کشور هند و پاکستان و مخالفت آمریکا با این پروژه به عنوان مهمترین دلایل کندی مذاکرات و مانع توافق نهایی بین سه کشور بود.



اختلافات دو کشور هند و پاکستان بر سر حق ترانزیت گاز صادراتی ایران که از داخل خاک پاکستان می گذرد، باعث شد تا مذاکراتشان به نتیجه نرسد. هند حاضر به پذیرش درخواست پاکستان برای میزان ترانزیت گاز صادراتی ایران نشد و در زمینه محلی که گاز را از ایران دریافت کند با پاکستان اختلاف داشت.



مذاکرات خط لوله صلح، بدون حضور هند دنبال شد و هند اشتیاقی برای حضور در خط لوله صلح نشان نداد و سرانجام رسما از این پروژه کنار کشید.



طول خط لوله ایران به هند 2100 کیلومتر است و قرار است گاز صادراتی ایران را به پاکستان منتقل کند. 1100 کیلومتر از این خط لوله در ایران و هزار کیلومتر آن در پاکستان احداث خواهد شد. با تکمیل این طرح روزانه 60 میلیون متر مکعب گاز پاکستان صادر می شود.

همچنین چندی پیش ماشاءالله شاکری سفیر ایران در پاکستان اعلام کرده بود که خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان تا ماه آینده به مرز این کشور می رسد.

