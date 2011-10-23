علی احسان صالح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار مرگ ناشی از غرق‌شدگی در شش ماهه نخست سال گذشته 19 نفر بوده که آمار امسال کاهش 63 درصد را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه خطر غرق شدگی فقط در ساحل‌های شلوغ رخ نمی دهد و در هر جایی که آب وجود دارد، افراد را تهدید می کند، افزود: حتی در استخر، وان حمام یا یک لگن بزرگ آب در گوشه حیاط امکان غرق شدگی افراد وجود دارد.

صالح قطع تنفس و کمبود اکسیژن را اصلی ترین علت مرگ در اثر غرق شدگی دانست و اضافه کرد: در موقع شنا و یا بازی در آب عواملی مانند خستگی و ضعف، آشنا نبودن به محیط و آب‌های عمیق، تشنج، مصرف داروهای خاص و یا استفاده از الکل، شیرجه زدن و حوادث ناشی از آن، گرفتگی عضلات، شوک و استرس، حمله قلبی و زیر آبی رفتن‌های طولانی موجب غرق شدگی می شود.

صالح با بیان اینکه دیدن کسی که در آب به طور غیرطبیعی دست و پا می‌زند یا سرش مدام به زیر آب می‌رود و بالا می‌آید هشداری مبنی بر غرق شدگی است، گفت: رعایت نکات ایمنی در هنگام شنا کردن ضروری است.

مرگ ناشی از برق‌گرفتگی در همدان 133 درصد افزایش یافت

وی همچنین آمار مرگ ناشی از برق‌گرفتگی در شش ماهه نخست امسال در همدان را هفت نفر اعلام کرد و گفت: در مدت مشابه سال قبل سه نفر بر اثر این حادثه در همدان فوت شدند و آمار امسال با افزایش 133 درصدی روبروست.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان برق گرفتگی، سوختگی، آتش سوزی و صدمات ناشی از پرتاب شدن را از خطرات استفاده غیراصولی از برق دانست.

صالح گفت: قرار گرفتن دو نقطه از بدن در مسیر جریان برق موجب عبور جریان از بدن می‌شود و با توجه به شدت و مدت عبور جریان، برق گرفتگی به وجود می آید.

وی اضافه کرد: برق گرفتگی عواقب مختلفی نظیر مرگ ناشی از ایست قلبی، سوختگی داخلی و سوختگی خارجی را به دنبال دارد.

صالح با بیان اینکه بعد از برق گرفتگی از کار افتادن کلیه‌ها یا قطع دست ها به دلیل سوختگی ممکن است، گفت: پرتاب شدن به علت لرزش ناشی از برق گرفتگی نیر موجب شکستگی استخوانها می شود.

وی یادآور شد: تمامی سطح زمین، دیوارها و کف اتاقها در تمامی طبقات به عنوان یک نقطه از سیستم برق محسوب می‌شود و اگر نقطه‌ای از بدن موجود زنده از یک طرف به زمین یا دیوارها وصل باشد و از طرف دیگر به سیم برق یا بدنه فلزی دستگاه برقی تماس داشته باشد جریان برق از بدن عبور می‌کند.

صالح با بیان اینکه برای جلوگیری از برق گرفتگی باید از تماس مستقیم با سیمهای برق جلوگیری کرد، افزود: در صورت تماس با وسایل برقی باید از تماس دست یا پا به دیوار یا کف اتاق یا بدنه فلزی کابینت‌ها خودداری کرد.

مونوکسید کربن جان سه همدانی را گرفت

مدیر کل پزشکی قانونی استان با تاکید بر اینکه قاتل خاموش در کمین است، گفت: در 6 ماهه نخست امسال سه مورد گازگرفتگی با مونواکسیدکربن ( co ) در همدان صورت گرفته و دو مرد و یک زن قربانی این بی احتیاطی شده اند.

وی با بیان اینکه آمار مرگ ناشی از مسمومیت با گاز co در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25درصد کاهش یافته است، گفت: این گاز به ظاهر بی‌ اهمیت، یکی از کشنده‌ترین گازهاست که آمار قربانیان آن در فصل سرما بیش از هر زمان دیگری است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان در ادامه گفت: متاسفانه هر ساله تعدادی از هموطنان در اثر بی‌توجهی به استفاده از نکات هشداردهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی، جانشان را از دست می‌دهند.

وی افزود: سردرد همراه با احساس سنگینی، حالت گیجی، تهوع و استفراغ و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه از مهمترین علائم مسمومیت و گازگرفتگی با گاز مونواکسید کربن است.

صالح با بیان اینکه اولین و مهمترین اقدام برای نجات افرادی که دچار مسمومیت با مونواکسیدکربن و سایر انواع گاز گرفتگی شده‌اند، رساندن اکسیژن (هوای تازه) به افراد است؛ گفت: باید بلافاصله دستمال مرطوبی جلو دهان و بینی‌ خود و افراد مصدوم گرفته و منبع نشت گاز شناسایی و قطع شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: با توجه به شروع فصل سرما کنترل دودکش‌ها، اطمینان از خوب کارکردن آبگرمکن، بخاری‌های نفتی و گازی و کمک گرفتن از سرویس‌کار وسایل گرمایشی، از بهترین راهکارهاست.