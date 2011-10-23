جلسه مجلس با حضور وزیر ارشاد غیر علنی شد

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، یادآور شد: در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص دغدغه های مسائل فرهنگی کشور صحبت خواهند کرد و حسینی وزیر ارشاد پاسخگوی سئوالات آنها خواهد بود.

به گزارش مهر، در دقایقی اولیه این جلسه غیر علنی جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و علی مطهری نماینده تهران صحبت کرده اند.

مسائل مربوط به فیلم های سینمایی یکی از مسائل مطرح در این جلسه است.

به گزارش مهر در جلسه روز چهارشنبه گذشته مجلس تقاضای 15 نفر از نمایندگان مبنی بر حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد در جلسه علنی مورد بررسی قرار گرفت.

پیش از رای گیری برای این تقاضا محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه مجلس را برعهده داشت خطاب به نمایندگان گفت:‌ هیئت رئیسه تصمیم داشت هفته آینده از آقای حسینی وزیر ارشاد دعوت کند تا در جلسه غیرعلنی حضور یافته و توضیحاتی در مورد موضوعات فرهنگی کشور ارایه کند اما دوستان نظرشان این است که حضور وی در جلسه علنی باشد.

این تقاضا به رای نمایندگان گذاشته شد اما نمایندگان مجلس با 80 رای موافق، 32 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با این درخواست مخالفت کردند.