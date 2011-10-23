به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حمله ارتش ترکیه به مواضع پ.ک.ک امروز یکشنبه وارد سومین روز خود شد و ارتش ترکیه تا عمق یک هزار متری خاک عراق پیش روی کرده است.

ترکیه بیش از 10 هزار نیرو را برای مبارزه با پ.ک.ک به مرز با عراق گسیل کرده است.

درگیریهای اخیر پس از آن آغاز شد که روز چهارشنبه هفته گذشته اعضای پ.ک.ک با حمله به چند پاسگاه ترکیه بیش از 20 نظامی ترک را کشتند و پس از حملات توپخانه ای، بمباران مواضع پ.ک.ک از سوی ارتش ترکیه آغاز شد و بعد از آن ارتش این کشور برای مبارزه با پ.ک.ک وارد خاک عراق شد.