طرح پیشگیری از تنبلی چشم در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان صابری شنبه شب در نشست خبری بیان داشت: تحقیقات نشان می دهد که تنبلی چشم یکی از علل نابینایی و کم بینایی خفیف یا شدید است به طوریکه تنبلی چشم علت نابینایی یک چشمی و در افراد زیر 20سال و دومین علت نابینایی در کودکان به شمار می رود.

معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان در ادامه سخنان خود افزود: آمار نشان دهنده این است که شیوع آمبلیوپی در جهان دو تا پنج درصد است که در ایران این بیماری 1.4درصد برآورد شده است.

صابری اظهار داشت: بیماری تنبلی چشم در زمان طلایی پنج تا شش سالگی قابل درمان است و اگر به موقع تشخیص ندهیم فرد دچار نابینایی و کم بینایی می شود زیرا پس از هفت تا 10 سالگی درمان تاثیر قابل توجهی در بینایی ندارد.

وی بیان داشت: شایعترین عوامل ایجادکنند تنبلی چشم، بیماری عیوب انکساری، اشکالات مادرزادی در ساختمان چشم و لوچی(انحراف چشم) به شمار می رود والدین باید به محض تشخیص بیماری، کودک نزد متخصص تخت درمان قرار گیرد.

معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان گفت: براساس آمار سال گذشته 52 هزار و 271 کودک در رده سنی سه تا شش ساله توسط هزار و 61مربی در 685 پایگاه مورد سنجش قرار گرفتند.

صابری در ادامه افزود: از پنج هزار 113 کودکی که سنجش شدند 89 نفر آنها مشکوک گزارش شده اند که 86 نفر از این تعداد به سطح دوم بینایی سنجی اتنقال شدند و تعداد هزار و 514 نفر کودکی که دچار بیماریهای مختلف چشمی بودند تحت درمان قرار گرفتند و 26 کودکی که دچار تنبلی چشم بودند شناسایی و توسط متخصصین مورد درمان قرار گرفتند.

وی بیان داشت: خانواده هایی که بضاعت مالی نداشتند هزینه تهیه عینک برای 375 نفر و عمل جراحی آنها با حمایت بهزیستی صورت گرفت.

معاون پیشگیری گفت: پایگاههای غیر دائم از ابتدای آبان ماه تا 30 آبان توسط سه ارگان اداره کل بهزیستی، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی اجرا می شود و مجری این طرح اداره کل بهزیستی هرمزگان است، همچنین پایگاههای دائمی سنجش بینایی در تمام طول سال برای معاینه دید کودکان سه تا شش ساله یکی از برنامه های سال آینده است.

صابری عنوان کرد: در سال جاری این طرح در دو بخش پایگاههای غیر دائم و دائم صورت می گیرد که با برپایی 685 پایگاه غیردائم و 729 مهد کودک جمعا هزار و 414 پایگاه بینایی سنجی درمدارس ابتدایی و پیش دبستانی ها و همچنین خانه های بهداشت کودکان تحت پوشش بینایی سنجی قرار می گیرند.

وی با تاکید به اینکه کودکان باید حداقل سه بار قبل از دبستان معاینه شوند، بیان داشت: برنامه بینایی سنجی در سه سطح انجام می شود که در سطح اول اگر مورد مشکوکی برخلاف استاندارها توسط مربیان شناسایی شد کودک در سطح دوم این طرح تحت درمان قرار می گیرد و در زمان نیاز به درمان تخصصی کودک در برنامه سطح سوم به صورت تخصصی درمان می شود.

معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان با اشاره به اینکه کمبود نیروی تخصصی بینایی سنجی یکی از مشکلات بهزیستی است، افزود: در حال حاضر هشت متخصص بینایی سنج مشغول به فعالیت هستند همچنین پایگاه بینایی سنجی در چهار شهرستان میناب، بندرعباس، بستک و پارسیان بطور دائم فعالیت دارد و با توجه به اینکه در مابقی شهرستانهای استان پایگاه بینایی سنجی وجود ندارد نیروی متخصص به شهرستان فاقد بینایی سنج برای ارائه خدمات فرستاده می شود.

وی اظهار داشت: دستیابی به افزایش کودک تحت پوشش در مناطق صعب العبور و محروم نسبت به کودکان شهری از اهداف بهزیستی است که باید حداقل 60درصد کودکان را در پایگاههای دائم پوشش دهیم.

معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان با بیان اینکه غربالگری شنوایی هم از دیگر طرحهای معاونت پیشگیری است، گفت: غربالگری نوزادان با 11 دستگاه غربالگری شنوایی در 9شهرستان صورت می گیرد که نوزاران در بدو تولد در سه مرحله غربالگری زیر یک ماه از تولد، تشخیص زیر سه ماه ودرمان در زیر شش ماه صورت می گیرند.

صابری عنوان کرد: پیشگیری از اختلالات ژنتیک هم اکنون در دو مرکز دولتی و غیر دولتی وجود دارد و همچنین آگاه سازی پیشگیری از معلولیتها یکی دیگر از برنامه بهزیستی است که خوشبختانه با همکاری نهضت سوادآموزی تعداد هشت هزار و 500نفر از مددجویان تحت حمایت قرار گرفتند.

وی گفت: دفتر حمایت پیشگیری از آسیبها با آموزش مهارتهای زندگی و در محیط کار، آموزش پیش از ازدواج در پایگاه سلامت روان در محلات به صورت اجتماع محور انجام می شود که 18 پایگاه سلامت روان در محلات با 23 گروه همیار و همچنین خدمات مشاوره و فعالیتهای روان شناسی به صورت ارتباط تلفنی با کد 148 از ساعت هشت صبح تا 10شب فعالیت دارند.

معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان عنوان داشت: پیشگیری از اعتیاد و آسیب یکی از برنامه های اجتماع محوری است که در مقاطع مختلف آموزشی و آگاه سازی در مهد کودکها، ادارات و ارگانهای دولتی صورت می گیرد و در حال حاضر در 43 محیط کاری در سطح استان اجرا می شود.