از امسال 13 رشته تحصيلي جديد در موسسه آموزش عالي كار تدريس مي شود

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي موسسه عالي كار، رشته هاي جديد به سه واحد فعال اين موسسه در شهرهاي قزوين ، خرمدره و رفسنجان ( سالهاي گذشته 8 رشته در اين سه واحد آموزش داده مي شد ) افزوده خواهد شد ، واز سال آينده نيز 11 رشته در واحد قزوين ، 6 رشته در خرمدره و 4 رشته در رفسنجان راه اندازي مي شود.

بنابر گزارش مذكور در واحد قزوين رشته هاي "ماشين ابزار" ،" نقشه كشي صنعتي"، "اقتصادكار و بهره وري" ، "روابط كار"و "اشتغال" با گرايش كاربردي تا مقطع كارداني و همچنين درشته هاي "مهندسي صنايع "و "كاردان فني صنايع" هر دو با گرايش ايمني صنعتي به ترتيب تامقطع كارشناسي و كارداني و در نهايت "مترجمي زبان انگليسي" ،" مديريت صنعتي" ،"مهندسي نساجي" و " حسابداري " نيز تا مقطع كارشناسي دانشجو مي پذ يرد.

همچنين در ادامه اين گزارش آمده است: در واحد خرمدره موسسه آموزش عالي كار رشته هاي "حسابداري" ، "مديريت بازرگاني" ،"مكانيك ماشين ابزار" و "مديريت صنعتي كاربردي" تا مقطع كارداني ، رشته "مديريت بازرگاني" در مقطع كارشناسي و "حسابداري نيز تا مقطع كارشناسي ناپيوسته تدريس خواهد شد.

روابط عمومي موسسه عالي كار در خاتمه اين اطلاعيه مي افزايد: رشته "مكانيك" با گرايشهاي ماشين ابزارو جوشكاري و رشته هاي "كاردان فني مكانيك" و "كاردان فني عمران" به ترتيب با گرايش هاي نقشه كشي صنعتي و كارهاي عمومي ساختمان نيز در واحد رفسنجان راه اندازي شده است كه از سال تحصيلي جديد در تمام رشته هاي فوق دانشجو پذيرش مي شود.