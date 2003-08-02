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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۵۳

روابط عمومي موسسه آموزش عالي كار :

از امسال 13 رشته تحصيلي جديد در موسسه آموزش عالي كار تدريس مي شود

از امسال 13 رشته تحصيلي جديد در موسسه آموزش عالي كار تدريس مي شود

13 رشته تحصيلي جديد با موضوع كلي" كار" از شروع سال تحصيلي 82-83 در موسسه آموزش عالي كار تدريس مي شود .

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي موسسه عالي كار، رشته هاي جديد به سه واحد فعال اين موسسه در شهرهاي قزوين ، خرمدره و رفسنجان (  سالهاي گذشته 8 رشته در اين سه واحد آموزش داده مي شد ) افزوده خواهد شد ، واز سال آينده نيز 11 رشته در واحد قزوين ، 6 رشته در خرمدره و 4 رشته  در رفسنجان  راه اندازي مي شود.

بنابر گزارش مذكور در واحد قزوين  رشته هاي  "ماشين ابزار" ،" نقشه كشي صنعتي"، "اقتصادكار و بهره وري" ، "روابط كار"و "اشتغال" با گرايش كاربردي تا مقطع كارداني و همچنين درشته هاي "مهندسي صنايع "و "كاردان فني صنايع" هر دو با گرايش ايمني صنعتي به ترتيب تامقطع كارشناسي و كارداني و در نهايت "مترجمي زبان انگليسي" ،" مديريت صنعتي" ،"مهندسي نساجي" و " حسابداري "  نيز تا مقطع كارشناسي دانشجو مي پذ يرد.

همچنين در ادامه اين گزارش آمده است: در واحد خرمدره موسسه آموزش عالي كار رشته هاي "حسابداري" ، "مديريت بازرگاني" ،"مكانيك ماشين ابزار" و "مديريت صنعتي كاربردي" تا مقطع كارداني ، رشته "مديريت بازرگاني" در مقطع كارشناسي و "حسابداري نيز تا مقطع كارشناسي ناپيوسته تدريس خواهد شد.

روابط عمومي موسسه عالي كار در خاتمه اين اطلاعيه مي افزايد: رشته "مكانيك" با گرايشهاي ماشين ابزارو جوشكاري و رشته هاي "كاردان فني مكانيك" و "كاردان فني عمران" به ترتيب با گرايش هاي نقشه كشي صنعتي و كارهاي عمومي ساختمان نيز در واحد رفسنجان راه اندازي شده است كه از سال تحصيلي جديد در تمام رشته هاي فوق دانشجو پذيرش مي شود.

کد مطلب 14406

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