به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس دوباره به معضلی بزرگ گرفتار شده و مسئولان این باشگاه درصددند تا سرمربی تیم خود را کنار بگذارند و شخص دیگری را جانشین وی کنند اما اینکه مربی جدید کیست، هنوز مشخص نیست. محمد پنجعلی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس این روزها حرف هایی می زند که نشان از آشفتگی باشگاهی دارد که با ادامه این روند هرگز روی خوشی به خود نخواهد دید.

پنجعلی روز شنبه در ارتباط مستقیمی که با برنامه زنده شبکه خبر داشت به صراحت عنوان کرد که با علی دایی برای بازگشت به پرسپولیس گفتگو کرده و وقتی مجری برنامه از وی پرسید در چه سمتی چنین کاری کرده و مگر می تواند به شخصه و به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه با مربی دیگری گفتگو کند، گفت خودسرانه این کار را کرده است.

این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است: اول آنکه پنجعلی حامل پیام دیگران برای دایی بوده و در پاسخ به پرسش مجری نخواسته بگوید که به عنوان مثال این نظر بالادستان باشگاه بوده که با دایی برای بازگشت به پرسپولیس رایزنی شود. دوم آنکه این عضو هیئت مدیره خودسرانه با دایی گفتگو کرده و نظرات شخصی خود را با وی در میان گذاشته است. اگر حالت نخست درست باشد که چندان هم دور از انتظار نیست - چرا که رویانیان و پروین هم پیش از این به طور تلویحی از دایی حمایت کرده بودند - این نشان می دهد که مسئولان باشگاه به یک بن بست تاکتیکی رسیده اند. چنانچه هم حالت دوم را در نظر بگیریم دوباره از بلبشویی باشگاهی حکایت می کند که یک عضو هیئت مدیره به خود اجازه می دهد تا با گزینه مورد نظر خود گفتگو کند.

علی دایی صرفنظر از کسب دو قهرمانی در رقابت های جام حذفی که البته بیلان کاری مناسبی به حساب می آید، در کسب نتایج لازم با پرسپولیس در دیگر رقابت ها ناکام بود. این تیم در لیگ برتر مقتدرانه ظاهر نشد و شکست های سنگین و پیاپی نشان از ناکارآمدی دایی در تیم پرطرفدار پایتخت داشت.

حذف از لیگ قهرمانان آن هم در گروهی که صعود از آن چندان دور از دسترس نبود، از دیگر نکات منفی کارنامه دایی بود و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که این مربی با اتمام قراردادش از پرسپولیس جدا شد. با این حساب بحث بازگشت یک مربی به تیم پیشین خود زمانی مصداق پیدا می کند که این مربی از سمت خود برکنار شده باشد حال آنکه دایی با رای کمیته فنی که خود پنجعلی هم یکی از همین اعضا بود، مردود اعلام شد.

حمید استیلی در تیم فوتبال پرسپولیس عملکرد بدی داشته و در 11 هفته گذشته نتایج لازم را عمل نکرده است. وی هنوز نتوانسته ترکیب اصلی خود را پس از این همه مدت بشناسد و در نوع بازی گرفتن از نفرات موجود هم همواره بد عمل کرده است. در اینکه این مربی باید از پرسپولیس جدا شود ابهامی وجود ندارد اما عملکرد خودسرانه اعضای هیئت مدیره پرسپولیس به این وضعیت نابسامان دامن می زند. در حال حاضر حمید استیلی و تا حدود زیادی بازیکنان پرسپولیس در یک جبهه قرار گرفته اند و اعضای هیئت مدیره که به نظر می رسد تفکر پنجعلی را در سر دارند، در جبهه دیگر هستند.

محمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس، یک بار در پاسخ به اظهارات پنجعلی گفت که وی نظرات شخصی خود را مطرح کرده و اگر چنین بوده پس چرا برخوردی با این عضو هیئت مدیره که خودسرانه نظر می دهد، نشده است؟ به نظر می رسد پنجعلی حامل پیامی است از بالادستان باشگاه و این روند خود نشان از فضای آکنده از کذبی است که هر مجموعه ای را زمین‌گیر می کند.

پرسپولیس برای برون رفت از این بحران نیاز به یک مربی خیلی بزرگ دارد منوط به اینکه حمایت های صادقانه هیئت مدیره را هم پشت خود داشته باشد. علی دایی در حال حاضر عملکرد بسیار انتقادبرانگیزی با راه آهن دارد و جالب اینجاست که همواره از وی به عنوان گزینه ای یاد می شود که می تواند علاج پرسپولیس باشد.

براستی اعضای هیئت مدیره فکر نکرده اند اگر با وجود این مربی، روند شکست های پرسپولیس پایان نگیرد و وضع بدتر شود، در آن صورت چه خواهند کرد؟ وضعیت حال حاضر پرسپولیس مانند زخمی است که قابل درمان است اما اگر این زخم سیاه شود، تنها قطع کردن راه چاره خواهد بود.