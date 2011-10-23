به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دوم گفتگو با مازیار میری و امیر عربی کارگردان و نویسنده "سعادت آباد" درباره انتخاب بازیگران، نداشتن موسیقی متن، بیمهری جشنواره فیلم فجر به این فیلم و حضورهای بینالمللی این اثر گفتگو کردیم.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: جمع کردن این ترکیب بازیگران در کنار هم که هر کدام جایگاه خاص خود را در سینما دارند کار آسانی نیست. انتخابهای اول شما این بازیگران بودند؟ و یا در زمان نگارش فیلمنامه نقشی را بر اساس بازیگر خاصی نوشته بودید؟
میری: وقتی فیلمنامه را شروع کرده به بازیگران خاصی فکر نمیکردیم. در روزهایی که فیلمنامه را مینوشتیم درباره بازیگران صحبت میکردیم. به بازیگران دیگری هم در ذهن خودمان فکر میکردم و یا در بحثهایمان درباره حضور آنها در قالب این شخصیتها فکر میکردیم. تمام ابعاد را میسنجیدیم.
در طول بازنویسی دوستان هم نظرات خود را عنوان میکردند. بعد تک تک فکر کردیم که در نقش یاسی میتواند لیلا حاتمی بازی کند و بعد در کنار وی احساس کردیم حامد بهداد میتواند همسر وی در فیلم باشد. این موضوع کم کم شکل گرفت. به دوستان دیگری هم برای بازیگری فکر کردیم. اما ترکیبی که هم اکنون در فیلم قرار دارد، ترکیب ایدهآل من و بهترین است.
*یکی دیگر از ویژگیهای فیلم همذات پنداری مخاطب با شخصیتها است. یعنی مخاطب میتواند با یکی از این کاراکترها همراه شود و یا حتی ممکن است بیشتر مخاطبان چنین تجربیاتی را در یک مهمانی داشته باشند. این مسئله چقدر برگرفته از تجربیات شما است و چقدر از خود فیلمنامه و قصه میآید؟
- عربی: وقتی شروع به نوشتن فیلمنامه کردم تلاش داشتم برای شخصیتها یک ما به ازا بیرونی داشته باشم و یا پیدا کنم. وقتی قرار بود ما این آدمها را در یک مهمانی جمع کنیم، تلاش کردم هر کدام از این شخصیتها از یک پیشینه برخوردار باشند. ممکن است همه آنها از طبقه متوسط باشند، اما دوست داشتیم پیشینه آنها با هم فرق کند و نشانهای از پیشینه خود داشته باشند.
سه زن قصه با اینکه متعلق به یک طبقه هستند، اما کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. وقتی اینها را چیدیم، من که یک ما به ازای بیرونی برای تمام شخصیت داشتم و پیشینهای هم بر آنها درست کرده بودم. اما در زمان نگارش فیلمنامه در همان صحبتهای گروهی این شخصیتها صیقل داده شدند.
* شما به عنوان یک کارگردان در فیلمهای قبلی خود نیز به خوبی در همان ابتدا شخصیت و ویژگیهای رفتاری آنها را به مخاطب معرفی میکنید به طوری که ما در همان ابتدای داستان، تکلیفمان با آنها مشخص است.
- میری: اینکه فیلمی دیر شروع شود از حوصله من خارج است. خیلی دوست دارم زود در جریان قصه قرار بگیرم. به همین دلیل شخصیتهای فیلمهایم را زود به مخاطب معرفی میکنم. تمام فیلمهای من زمانبندی طبیعی و نرمالی دارند. در "سعادت آباد" این کار سختتر بود، چون باید شش شخصیت را به خوبی مخاطب معرفی کرده و بعد قصه را هدایت میکردیم. ما تقریباً در زمان نگارش فیلمنامه درباره شناسنامه شخصیتها با هم سه هفته صحبت میکردیم. بعد فیلمنامه را کنار گذاشتیم و در این باره بحث میکردیم. از دل این اتفاق شخصیتها شکل گرفت.
در واقع ما به ازا بیرونی آنها را پیدا میکردیم. ما درباره تجربیات فردی خودمان در مهمانیهای مختلف صحبت کردیم. تمام شخصیتها را پیدا و شناسایی کردیم. تلاش شد جزییات این شخصیتها را وارد فیلمنامه کنیم و به اندازه کافی آنها را معرفی کنیم.
-عربی: البته من با همه بازیگران و درباره شخصیتها و پیشینهای که داشتند صحبت میکردم. آقای میری هم همین طور با آنها حرف زدند.
- میری: در واقع وقتی فیلمنامه تمام شد وارد مذاکره با بازیگران شدیم و با آنها صحبت میکردیم. خود آنها نیز ما به ازای این شخصیتها را پیدا میکردند. روز اول دورخوانیها با آنها درباره شناسنامه شخصیتها صحبت کردم.
* نداشتن موسیقی متن و استفاده از موسیقیها که ممکن است روزانه همه ما گوش کنیم در بیرون و یا در میهمانیها خیلی به اصل داستان کمک کرده است. آیا به این موضوع از همان زمان فیلمبرداری و یا نگارش فیلمنامه فکر کرده بودید و یا در مراحل فنی به این نتیجه رسیدید؟
- عربی : ما از اول میدانستیم که موسیقی نمیخواهیم. فیلمنامه را به گونهای نوشتیم که تیتراژ پایانی هم موسیقی نداشته باشد. با صدای بیرون و یا با سکوت فیلم تمام شود. در نسخه اول فقط تنها موسیقیای که دوست داشتم در فیلمنامه باشد اپرای تیتراژ فیلم "کازینو" بود که روی صحنه شام میآید. آن شعری هم که بهداد و یاری برای افشار میخواندند هم نوشته بودم. در نسخه نهایی این دو موسیقی مانده بود. خود کارگردان هم دوست نداشت که فیلم موسیقی داشته باشد.
* انتخاب موسیقیها از سوی خودتان انجام شد؟
میری: در مرحله نگارش فیلمنامه درباره موسیقیها صحبت شد. پیشنهاد خواندن قطعه شعری و یا همان آهنگ از سوی یاری و بهداد در همان گفتگوها شکل گرفت. من به نداشتن موسیقی فیلم از ابتدا فکر میکردم، وقتی با موئینی هم صحبت کردم ایشان هم معتقد بودند از موسیقی متن استفاده نکنیم. البته تا مراحل پایانی تدوین هنوز این مسئله برای ما قطعی نشده بود. بعد از این مرحله تصمیم جدی درباره نداشتن موسیقی گرفتیم و فکر کردیم همان ساخت یک باند صدا کافی است. بخش عمدهای از این موسیقیها از سوی موئینی در مرحله تدوین انتخاب شد که البته درباره آنها با هم صحبت میکردیم. بخش عمده در مرحله تدوین پیدا شد.
سر صداگذاری آقای بهنام هم به ما کمک کرند، حتی موسیقی پایانی فیلم را هم موئینی انتخاب کرده بود. اما بعد فکر کردیم اگر قرار باشد در خارج از کشور به نمایش در آید و یا حضور بینالمللی داشته باشد بحث کپی رایت مطرح میشود. از کریستف رضایی خواستیم موسیقی شبیه انتخابی که ما برای پایان فیلم داشتیم، بسازد.
* فکر نمیکنید گریم حسین یاری با توجه به نقشی که بازی میکند می توانست متفاوتتر باشد؟
- میری: این موضوع کاملاً سلیقهای است. من در جشن خانه سینما در زمان نمایش فیلم برایم جالب بود از نقطه نظر داوران مطلع شوم. من درباره بازیگر دیگری فکر میکردم بیشتر توجهها به وی باشد، اما جالب است بدانید که حسین یاری را نامزد کرده بودند. فکر میکنم فقط با چند رای پایینتر جایزه را دریافت نکرد. همه معتقد بودند حسین یاری بازی خیلی خوبی ارائه کرده است، اما منتقدان به امیر آقایی جایزه دادند.
به نظر من بازیها یک شکل و یک دست است. من خیلی فکر کردم ممکن است گریم حسین یاری مورد قبول برخی نباشد، اما در جشن خانه سینما داوران تخصصی این گریم و نوع بازی وی را دوست داشتند. با مهرداد میرکیانی چندین سال است که کار میکنم. برای گریم نیز قبل از کار با وی صحبت کردم. نظرها درباره گریم این بازیگر متفاوت است، ولی برای من جذاب است.
* "سعادت آباد" در جشنواره فجر مورد استقبال مردم و مخاطبان قرار گرفت، اما در بخش داوریها به نوعی مورد بیمهری واقع شد.
- میری: به این بیمهری از طرف جشنواره فجر به نوعی عادت کردیم. بعضی مواقع داوران اعلام کردند که این سلیقه ما هفت نفر است که به نظرم درست است. من هم در جشنوارههای داخلی و خارجی داور بودم و فکر میکردم این سلیقهای است، اما جشنواره گذشته متفاوت از جشنواره های قبل بود.
دوستان داور جشنواره گذشته به نظرم کاراکترهای فیلمسازان و گفتگوهای آنها را قبل و در زمان برگزاری قضاوت کردند و آنها را در داوریها دخیل کردند. در صورتی که یک داور باید فیلمها را بدون تیتراژ ببیند و از این مسائل حاشیهای به دور باشد. این اتفاقات برای فیلم "یه حبه قند" سید رضا میرکریمی و یا دوستان دیگر هم افتاد.
به عقیده من دادن یک جایزه به فیلم "سعادت آباد" مثل دادن یک پیام به فیلم من، "یه حبه قند" و "اینجا بدون من" بود. که ما فیلمهای شما را دیدیم، اما فقط همین بخش برای ما جذاب بود. اما کار یک داور این نیست. من بحث سلیقهای بودن را قبول دارم، اما دخیل کردن حاشیهها در کار داوری درست نیست. دوست منتقدی در یکی از نشریات تخصصی بعد جشنواره فجر نوشته بود مازیار میری بدترین کار را با خود و این فیلم کرد، زیرا در گفتگوی خود در نشست مطبوعاتی "سعادت آباد" باعث شد بهترین برد فیلم از بین برود.
اما من فکر نمیکردم گفتگو شب قبل از اختتامیه من در رای داوران تاثیر بگذارد. بعدها متوجه شدم که گویا قرار بوده فیلم سه جایزه از آن خود کند، اما معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که باعث شده جایزهها به یک بازیگر فقط تعلق بگیرد. البته این صحبت یکی از داوران بود. آیا قرار بود من نسبت به این شرایط نابحق که به سینما و در حق همکارش وارد میشد، ساکت باشم. برای من گرفتن سیمرغ از جشنواره فجر جذاب است، اما قرار نیست در هر شرایطی این کار را انجام دهم.
*فکر نمی کنید کمی دیر به سراغ ساخت "سعادت آباد" رفتید؟ برخی منتقدان شما را به اینکه به نوعی خواستید از سینمای فرهادی الهام بگیرید، متهم میکنند؟
-میری: من خیلی به تقدیر و قسمت معتقد هستم. باید هر اتفاقی در زمان خودش شکل بگیرد. من علاقمند بودم فیلم کمدی اجتماعی بسازم که در زمان خود کارگردانی کردم. اما اینکه این فیلم دو سال مشکل اکران پیدا میکند و من نمیتوانم پروانه ساخت جدیدی بگیرم، دیگر دست من نیست. البته این هم حکمتی دارد، زیرا طی دو سال من سریال "گاو صندوق" را ساختم و با امیر عربی آشنا شدم.
اینکه این فیلم شبیه "درباره الی" هست یا نه؟ دغدغه من نیست و اینگونه به موضوع نگاه نمیکنم. اما اینکه سینمایی که این روزها ساخته میشود، سینمای جزئیات است. سینمای نگاه به قشر متوسط در این سالها فراوان است، قشر متوسطی که تازه به وجود آمده و بیریشه است. این نگاه در واقع شرایطی را به وجود میآورد که ما فکر میکنیم این آثار شبیه به هم هستند.
شرایط حال جامعه ما اتفاقاتی را شکل داده است که نقد آنها باعث میشود فیلمها به یک شکل دیده شوند. پرداختن به موضوعهایی چون دروغ و پنهان کاری که به قول اسعدیان در حال حاضر قبح آن هم ریخته است، باعث میشود فیلمها شبیه هم شوند. وقتی قرار است فیلمساز درباره اطراف خود فیلم بسازد و ثبت زمانه کند، میتوانیم احساس کنیم که ممکن است نگاه این چند فیلم شبیه یکدیگر شود.
- عربی: موضوع خیانت قبل از فیلم "چهارشنبه سوری" بود و بعد از آن خواهد بود. در فیلمهای خارجی هم بسیار دیده شده است. آنچه که شما در این فیلم میبینید لایههای اول است. فرض کنید مسئله دروغ در فیلم از لایههای اولیه فیلم است. نگاه فیلمساز در این فیلم به لایههای درونیتر است که باعث این دروغ میشود.
"سعادت آباد" از زاویه دیدی که به جامعه دارد و این مسئله را مطرح میکند که این جامعه به جایی رسیده که قبح گناه در آن شکسته است. اینکه دچار بحران اخلاقی شده است. خیلی از فیلمسازان شاید بخواهند درباره این مسائل فیلم بسازند.
فکر میکنم نگاه ما در "سعادت آباد" متفاوت از فیلمهای دیگر است. ما سعی کردیم به نوعی ریشهیابی هم انجام ندهیم. به طور نمونه بحث بحران اقتصادی را مطرح میکنیم که یکی از دلایل به وجود آمدن این شرایط است. در فیلمهایی که به چنین موضوعات اجتماعی پرداختند خیلی کم بحث بحران اقتصادی در آنها دیده میشود. به عقیده من "سعادت آباد" اگر قرار باشد به فیلمی شبیه باشد بیشتر به "بانو" داریوش مهرجویی شباهت دارد. مهرجویی در این فیلم نگاه اقتصادی به طبقات اجتماعی دارد. بیشتر این فیلم در لایههای زیرین شبیه "بانو" است تا "درباره الی".
* چقدر فکر میکنید "سعادت آباد" میتواند در نمایشهای خارج از کشور موفق باشد و مخاطب جهانی دارد؟
- میری: شرایط نمایش خارجی فیلمها کاملاً نامشخص است. پخش کننده هم وجود ندارد فیلم "سعادت آباد" ثبت سال 90-89 ایران است. هر فیلمسازی علاقمند است که مخاطب بیشمارتری داشته باشد، اما من همیشه دوست دارم آثارم اول در کشور خودم به نمایش درآید. علاقمندم فیلم نمایش خارج از کشور داشته باشد. فکر میکنم مخاطبان خارجی هم علاقمند باشند روزها و شرایط فعلی جامعه امروز ما را ببینند. امیدوارم این شرایط به وجود بیاید.
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گفتگو:بیتا موسوی
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