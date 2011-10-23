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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

نبیل العربی تاکید کرد:

اسرائیل توان تداوم راهبرد گذشته را ندارد/ تشریح وجه مشترک انقلابهای عربی

اسرائیل توان تداوم راهبرد گذشته را ندارد/ تشریح وجه مشترک انقلابهای عربی

دبیرکل اتحادیه عرب در اظهاراتی تاکید کرد: اسرائیل باید بداند که دیگر نمی تواند مسیر گذشته را ادامه دهد و اعراب را همچنان نادیده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الفجر در مصر، "نبیل العربی" در حاشیه نشست اقتصادی بحر المیت اردن اظهار داشت: ضرورت دارد که هم اکنون صلح در منطقه حکمفرما شود حتی اگر اسرائیل خواهان آن نباشد، البته آنان باید در آینده زیر بار این مسئله بروند.

وی پیش بینی کرد که در هفته های آتی شاهد چالشهایی در زمینه تصحیح پیمان صلح بین مصر و اسرائیل باشیم. العربی تاکید کرد: آتش زدن و پایین کشیدن پرچم اسرائیل از فراز ساختمان سفارت اسرائیل در قاهره پاسخی به کشته شدن سربازان مصری با گلوله های اسرائیلی بود.

وی تاکید کرد: ضروری است که پیمان صلح میان دو کشور متعادل باشد و اسرائیل باید این مسئله را قبول کند. العربی با اشاره به انقلابهای عربی تاکید کرد: عنصر مشترک انقلابهای عربی این است که همگی آنها علیه حکومتهای ناشی از انجام کودتا شکل گرفته است.

دبیرکل اتحادیه عرب و وزیر خارجه پیشین مصر افزود: بازسازی کشورها پس از انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شرایط کار، زندگی و اقتصاد و از بین بردن فساد همگی به زمان احتیاج دارد. 

کد مطلب 1440613

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