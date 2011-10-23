به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه فضلی معلم فرهنگی مازندرانی، توانست با شرکت در مسابقات جهانی ووشو که در کشور ترکیه برگزار شد با رقیبانی از کشورهای هند و ایتالیا در سبک ساندا مبارزه کرده و با کسب مقام قهرمانی، پرچم پر افتخار ایران را به اهتزاز در آورد.



وی برای دومین بار است که به مقام اول جهان در این رشته دست پیدا می کند.



ملیحه فضلی، قهرمان ارزنده تیم ملی ووشو درسال 2009 میلادی توانسته بود در کشور کانادا، مقام اول جهان را دراین رشته از آن خود کند.



فضلی، دارنده مدال طلای وزن منهای 75 کیلوگرم ووشو کشورکه به عنوان دبیر تربیت بدنی مدارس شهرستان میاندرود فعال است، ضمن ابراز خرسندی از موفقیت در اهتزاز پرچم مقدس میهن اسلامی اظهار داشت: از آنجایی پدرم یک جانباز جنگ تحمیلی است به پاس زحمات و رشادت جانبازان انقلاب، مدال خود را به عنوان تنها بانوی ایرانی در طول تاریخ ورزش ایران که توانسته دو مدال طلای جهانی را کسب کند تقدیم رهبر معظم انقلاب کنم.

