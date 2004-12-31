در خصوص كاظمي فردا تصميم گيري مي كنيم

محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فولاد مباركه سپاهان ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار"مهر" افزود : پس از پايان بازي آقاي كاظمي در رختكن به من اعلام كردند كه ديگر نمي توانند با اين شرايط به كار ادامه دهند و اينكه تيم از 15 بازي تنها 19 امتياز كسب كرده نتيجه خوبي نيست و احساس مي كنند حضورشان در اين شرايط به سودباشگاه نباشد.

وي ادامه داد : بنده نيز براي بررسي بيشتر اين مساله تصميم گرفتم تا جريان در هيات مديره مورد بررسي قرار گيرد و به همين خاطر اين جلسه را برگزار ميكنيم تا با شنيدن صحبتهاي آقاي كاظمي و نيز اعضاء هيات مديره به يك تصميم مناسب دست پيدا كنيم. زيرا به هر حال علاوه بر مسابقات ليگ برتر سپاهان ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا را نيز در پيش دارد و بايد تصميم جامع و درستي اتخاذ شود.

ساكت خاطرنشان كرد : مديريت باشگاه همواره از آقاي كاظمي حمايت كرده و اعتقاد داريم ايشان زحمات زيادي براي تيم متحمل شده اند به همين خاطر بايد در مورد اين مساله با خرد جمعي و نظر تمام اعضاء هيات مديره به نتيجه برسيم. ضمن اينكه قرار ما با آقاي كاظمي نيز اين بودكه درنيم فصل در خصوص برنامه هاي آتي باشگاه تصميم گيري نماييم.

وي در مورد بازي نيز اظهار داشت : تيم ما متاسفانه با مشكلي به نام فرصت سوزي دست به گريبان است كه به شكل اپيدمي براي ما درآمده و موجب شده تا نتوانيم از فرصتهاي بيشماري كه بدست مي آوريم نتوانيم نهايت بهره را ببريم. استقلال مزد فرصت شناسي خود را در اين بازي گرفت و مهاجمان اين تيم بايد الگوي سايرين قرار گيرند كه از حداقل موقعيت ها بهترين نتيجه را مي گيرند. فكر مي كنم اين مسابقه بويژه در نيمه دوم يكي اززيباترين مسابقات ليگ بود. ضمن اينكه حضور بيش از دو سوم هواداران ما در ورزشگاه نشان از سنت حسنه اي دارد كه تماشاگران هر شهري مي بايست تيم شهر خود را مورد تشويق قرار دهند و اميدوارم اين مساله در ساير شهرستانها نيز اجرا شود.