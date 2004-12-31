تساوي در دربي حساس كشتي پايتخت

به گزارش خبرنگار "مهر" دربي حساس كشتي پايتخت در سالن كشتي ورزشگاه اختصاص باشگاه پاس برگزار شد و دو تيم به تساوي 15 بر 15 دست يافتند. پيروزي مجيد خدايي از پرسپوليس بر ماگومد عيسي گاژيف كشتي گير داغستاني تيم پاس و همچنين پيروزي مصطفي يونسي نيا از پاس بر حميد سيفي كشتي گير قدرتمند پرسپوليس از حوادث مهم اين رقابت بود. گفتني است هادي حبيبي كشتي گير شاخص وزن 74 كيلوگرم تيم پرسپوليس به علت مصدوميت از ناحيه كمر در ديدار با مجيد محمدي حاضر نشد.

نتيجه ديدار اين دو تيم در پايان به شرح زير رقم خورد:

پاس 15- پرسپوليس 15



50 كيلوگرم : محمد خواجه وند 5 - هادي بيطرفان 4

55 كيلوگرم: وحيد جلالي صفر- هادي حاجيان 5

60 كيلوگرم: محمد اصلاني 2- مهدي خاكزاد 7

66 كيلوگرم: مجيد نظري صفر - عليرضا نوايي 2

74 كيلوگرم: مجيد محمدي به علت حاضر نشدن هادي حبيبي از پرسپوليس برنده اعلام شد.

84 كيلوگرم: ماگومدعيسي گاژيف 2- مجيد خدايي 4

96 كيلوگرم: مصطفي يونسي نيا 3 (برنده ) - حميد سيفي 6

120 كيلوگرم: ياسر نورزايي 2- داود رخش خورشيد يك.