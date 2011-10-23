ادامه تظاهرات در نیویورک و شیکاگو / اعتراض معترضین به اقدامات خشن پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، جنبش تسخیر وال استریت که از پنج هفته پیش در نیویورک و مقابل بورس وال استریت آغاز شده، اکنون به سراسر جهان کشیده شده به طوری که در روزهای اخیر شاهد تظاهرات ضد سرمایه داری در کشورهایی همچون ژاپن، یونان، پرتغال، ایتالیا، کره جنوبی، استرالیا و اسپانیا بودیم که این تظاهرات در برخی از کشورها از جمله در پایتخت ایتالیا به خشونت کشیده شد و پلیس نیز شمار زیادی از معترضین را بازداشت کرد.

معترضین جنبش تسخیر وال استریت روز گذشته تظاهراتی را در اعتراض به اقدامات خشونت بار پلیس برگزار کرده و درباره مشکلات آموزشی با یکدیگر گفتگو کردند.

معترضین شانزدهمین سالگرد روز ملی " تظاهرات در اعتراض به اقدامات خشونت بار پلیس" را گرامی داشته و در سراسر شهرهای فقیر نشین راهپیمایی کردند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که پلیس روز جمعه 35 نفر را بازداشت کرد و 33 نفر را به برهم زدن آرامش شهر و اختلال و بی نظمی متهم کرد.

همچنین هفته گذشته در پی بازداشت 175 نفر در "گرنت پارک"، حدود هزار و 500 نفر از اعضای جنبش "تسخیر شیکاگو" ساعت 19 در خیابان "لاسیل" و بلوار "جکسون" گردهم آمده و در این پارک تظاهرات کردند.

این راهپیمایی پس از تظاهرات دوهزار معترض ضد نظام سرمایه داری در گرنت پارک در روز 15 اکتبر و بازداشت بسیاری از آنها که حالت منع رفت و آمد عمومی را رعایت نکرده بودند، صورت گرفت.

در میان افراد بازداشت شده نام دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه آمریکا نیز به چشم می خورد، "کرنل وست" استاد دانشگاه و فعال سیاسی آمریکایی که به جمع معترضین جنبش وال استریت پیوسته بود، جمعه گذشته مقابل یک حوزه محلی پلیس در شهر نیویورک بازداشت شد.