به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد صاحب قرآنی در حاشیه گردهمایی دو روزه دوره آموزش بصیرت در مشهد گفت: یکی از ارکان مهم پدافند دفاعی غیر عامل کشور، بالا بردن بصیرت است که بسیج و سپاه همواره از پیشروان بصیرت افزایی در جامعه بوده اند.

وی افزود: برهمین اساس یک دوره آموزش ویژه برای اعضای پایگاه بسیج شهید رجایی بانک توسعه تعاون کشور و کارکنان وزارت تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی در مشهد برگزار شد که مباحث مهمی چون عفاف و حجاب از سوی استادان حوزه و دانشگاه مطرح شد.

وی اظهار داشت: هدف نهایی از برگزاری این دوره ها بالابردن تفکر بسیجی در سال جهاد اقتصادی از یک سو و تقویت روحیه و پشتوانه عقیدتی مبتنی برآموزه های انقلابی از سوی دیگر است.

سرپرست بانک توسعه تعاون خراسان رضوی نیز اظهار داشت: حمایت مالی از بخش تعاون یکی از اهداف مهم این بانک در سال جهاد اقتصادی است.

شریفیان افزود: در تمام سرفصل های تعریف شده برای بانک توسعه تعاون اولویت ویژه ای برای تعاونگران تعریف شده است که امیدواریم با تزریق مالی بیشتر دراین بخش بتوانیم سهم بیشتری در اشتغال و اقتصاد استان داشته باشیم.