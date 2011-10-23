غلامرضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت حدود 110 چکیده مقاله تا پایان مهلت اعلام شده (15 مهر) برای حضور در این همایش خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از 50 مقاله برای داوری در همایش، تائید شد و ما از نگارندگان آنها خواستیم اصل مقالاتشان را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی افزود: تاکنون هم متن کامل 53 مقاله به دبیرخانه آمده و یکی، دو مقاله دیگر هم در چند روز آینده ارسال خواهد شد و پس از آن، داوری نهایی مقالات آغاز می‌شود.

به گفته دبیر علمی این همایش مقالات ارسالی در موضوعاتی مانند طبقه‌بندی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، اخلاق اطلاعاتی، اخلاق اسلامی و کتابداری و چالش‌های این رشته نوشته شده است.

فدایی در عین حال با اشاره به کمبود متخصص در زمینه علم کتابداری تاکید کرد: دور از انتظار نیست افرادی که در این حوزه قلم می‌زنند، کم باشند و تعداد مقالات هم به همین نسبت پائین باشد.

همایش ملی «مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی» 22 آبان ماه و با مشارکت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، دانشگاه تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در محل این سازمان و همایش بین‌المللی آن هم اردیبهشت ماه 1391 در تهران برگزار می‌شود.

برگزاری این همایش پس از بازنگری در محتوای دروس رشته کتابداری، مصوب شد و هدف از آن بررسی مبانی نظری و فلسفه کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران است.