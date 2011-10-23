به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معلمی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: در این برهه از زمان که هجمه فرهنگی و ناتوی فرهنگی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر شده، رسالت فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار حساس و خطیر خواهد بود.

وی افزود: در انجام فعالیتهای فرهنگی، خلاقیت و نوآوری و ابتکار عمل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه قائم شهر تصریح کرد: در برپایی جشنهای ملی و مذهبی، بویژه دهه ولایت و امامت جهت دهی و الگودهی مناسبی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: ارتقاء فرهنگ عمومی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه ویژه به نماز و ترویج آن در جامعه و نگاه ویژه به محوریت مساجد در انجام فعالیتهای فرهنگی و ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و تعامل مدیران ارشاد با دستگاههای اجرایی شهرستان مورد توجه جدی مسئولان ارشاد قرار گیرد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی به برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های فرهنگی مربوط به روز ملی مازندران و فرهنگ عمومی و دهه ولایت و امامت تاکید کرد.

قائم شهر دومین شهر پرتراکم کشور است.