به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن درحالی امیرحسین کریم‌پور را به عنوان ناظر مسابقه تیم‌های فوتبال امید عراق و استرالیا در مرحله سوم انتخابی المپیک انتخاب کردند که فدراسیون فوتبال ایران پیگیر شکایت از تیم فوتبال امید عراق به علت استفاده از بازیکن صغرسنی در دیدار با تیم فوتبال امید کشورمان است.

این مسابقه به دلیل مشکلات میزبانی در کشور عراق، روز 23 نوامبر(دوم آذرماه) در شهر دوحه قطر برگزار می‌شود که دومین دیدار دو تیم در مرحله سوم انتخابی المپیک 2012 لندن است.

در حالی هماهنگی لازم برای برگزاری این مسابقه با معرفی ناظران و داوران خصوصا یک ناظر ایرانی که بسیار معنا دارد است، صورت می‌گیرد که مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال چندی پیش با صراحت از حذف تیم امید عراق سخن گفته بود.

تیم‌های فوتبال امید ایران و عراق در مرحله دوم انتخابی رقابت‌های انتخابی المپیک 2012 لندن برابر هم به میدان رفتند. دیدار رفت با برتری یک بر صفر ایران به پایان رسید اما به علت استفاده از بازیکن دو اخطاره، این مسابقه 3 بر صفر به سود تیم عراق اعلام شد. در بازی برگشت هم عراق با 2 گل پیروز شد تا راهی مرحله بعدی شود.

البته پس از پایان بازی برگشت، فدراسیون فوتبال ایران از تیم فوتبال عراق به علت استفاده از بازیکن صغرسن شکایت کرد و همچنان منتظر رای نهایی فیفا در خصوص این شکایت است.