اجرای پروژه های زیرساختی در همدان ارتقا کیفی زندگی را موجب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسدی عصر شنبه در گردهمایی مدیران استان با معتمدین مناطق توانمندسازی شهر همدان ارتقا سطح کیفی زندگی در این مناطق را بدون اجرای پروژه‌های زیرساختی غیرعملی دانست.

اسدی گفت: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی با آغاز طرح مطالعاتی پروژه‌های مناطق توانمندسازی شده همدان بسیجی‌وار وارد شده و در راستای اجرای این طرح، شرکت را یاری کردند .

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان همدان افزود: دستگاه‌ها و ادارات خدمات‌رسان در اجرای این طرح مبالغ هنگفتی را هزینه کرده اند.

اسدی با بیان اینکه با اجرای طرح های اساسی، دستگاه های خدمات رسان به اجرای پروژه‌های کالبدی روی اورده اند، گفت: پس از اجرای این طرح ها اجرای پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد.

اسدی اضافه کرد: اجرای پروژه‌های فرهنگی در مناطق توانمندسازی نشان از انجام پروژه‌های زیرساختی و پیشرفت این طرح است .

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه مسئولان وظایفی در قبال خدمت‌رسانی به مردم دارند، اظهار داشت: طرح توانمندسازی مناطق حاشیه شهر، از همدان آغاز شده است .

سعید بیات با اشاره به اینکه توانمندسازی مناطق نیاز به برنامه‌ریزی راهبردی و مدون دارد، اظهار داشت: بر اساس مصوبات هیئت دولت این طرح باید بیشتر پیگیری شود.