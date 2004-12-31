در نقش جهان وظايف تعريف شده نبود

سيدكاظم اوليايي معاون فرهنگي اجتماعي باشگاه استقلال تهران در گفت و گو با خبرنگار " مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : اين مساله باعث بروز هرج و مرج در ورزشگاه و اتفاقاتي شد كه نبايد روي مي داد.

وي ادامه داد : آقايان آمدند بدون هماهنگي با مسوولان تيم آقاي منصوريان را به داخل يك اتاق بردند كه معلوم نبود اين حركت به چه منظوري صورت گرفته است. ما به اين نحوه برخورد اعتراض داشتيم و مي خواستيم از بازيكن خود اطلاع كسب كنيم كه با برخورد نامناسب برخي آقايان روبه رو شديم.

اوليايي خاطرنشان كرد : مشكل ما اين بود كه در ورزشگاه نقش جهان متولي مسابقه مشخص نبود و نماينده فدراسيون نيز كه به سرعت از ورزشگاه خارج شد تا اين مشكل دوچندان شود.

وي تصريح كرد : در اين ورزشگاه فرمانده انتظامي همه كاره است. اوبا فوتبال آشنايي ندارد و امنيت را مي خواهد با باتوم برقرار نمايد. در حالي كه فوتبال اينگونه برخوردها را نمي طلبد. جا دارد از تلاشهاي آقاي ابرقويي نژاد نيز تشكر كنم كه در خصوص پايان دادن به مشكل و رفع مشكلات نهايت تلاش را داشتند.

اوليايي در مورد شكسته شدن شيشه اتاق محل انجام آزمايش دوپينگ نيز اظهار داشت : درآن شلوغي به هر حال ممكن است شيشه هم شكسته شود كه امري طبيعي است.

معاون فرهنگي اجتماعي باشگاه استقلال تهران در مورد مسوولان مبارزه با دوپينگ نيز گفت : اين آقايان براي ما شناخته شده نبودند و نبايستي بدون هماهنگي با مسوولان تيم دست بازيكن ما را گرفته و براي آزمايش ببرند. به هر حال تيم مسول و مدير دارد و بايد با آنها هماهنگ شود. ما اعتقاد داريم بايد حرمتها حفظ شود وگرنه سنگ برروي سنگ بند نخواهد شد. من مي خواستم بدانم آيا بازيكن ما در آن اتاق در چه وضعيتي است. اينكه او را بدن عرق كرده در اتاقي سرد برده و معلوم نيست در چه وضعيتي است اين ما را نگران كرده بود كه آقايان مانع از اطلاع ما از وضعيت بازيكنان شده بودند. به هر حال اميدوارم اين مشكل ديگر در ورزشگاه نقش جهان پيش نيامده و وظيفه برگزاري مسابقه و مسوول آن براي همه بويژه تيم هاي ميهمان مشخص شود.