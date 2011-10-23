مهدی کیانی اولویت انتقال خود را مشخص کرد/ اول پرسپولیس بعد شهرداری!

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کیانی با تنظیم و ارسال نامه ای به باشگاه تراکتورسازی تبریز، اولویت های اول تا چهارم خود برای انتخاب تیم بعدی اش را مشخص کرد.

این بازیکن در نامه خود ضمن قدردانی از باشگاه های راه آهن، مس کرمان، مس سرچشمه، داماش گیلان و ذوب آهن اصفهان به دلیل پیشنهاد جذب وی واعتذار از این باشگاه ها، پیوستن به چهار تیم دیگر را اولویت های انتخاب تیم آینده اش اعلام کرد.

کیانی در نامه خود به سردار جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز قید کرده که در صورت فراهم نبودن شرایط ماندن در تراکتورسازی تبریز، به ترتیب اولویت به یکی از تیمهای پرسپولیس، شهرداری تبریز، سایپا و فولاد خوزستان خواهد پیوست.

چهار تیم مذکور پیش از این، پیشنهادات رسمی خود برای جذب این بازیکن سابق تیم تراکتورسازی تبریز را به این باشگاه ارسال کرده بودند.

کیانی در بخشی از نامه خود اظهار کرده که جدایی اش از تیم تراکتورسازی و هواداران بی نظیر این تیم، بر خلاف میل باطنی وی و به صورت اجباری بوده است.

مهدی کیانی چندی قبل در دیدار تدارکاتی با تیم گسترش فولاد تبریز به دلیل درگیری لفظی ناخواسته با امیر قلعه نویی، از جمع تراکتورسازان کنار گذاشته شد و حتی وساطت خیلی ها از جمله مدیرعامل باشگاه نیز نتوانست آتش خشم سرمربی این تیم را فروکش کند تا در نهایت این هافبک محبوب تراکتورسازی مجبور به انتخاب تیم دیگری برای ادامه فوتبالش باشد.

بر اساس قوانین سازمان لیگ، کیانی از ابتدای نیم فصل دوم خواهد توانست تا تیم جدید خود را در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور همراهی کند.