لیورپول در آنفیلد متوقف شد/ پیروزی نیوکاسل

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس عصر شنبه با تساوی 2 بر 2 ولورهمپتون مقابل سوانسی آغاز شد. در این دیدار سوانسی تا دقیقه 84 از میزبان خود پیش بود اما دو گل کیون دویل در دقیقه 84 و جیمی اوهارا در دقیقه 86 بازی را به تساوی کشاند.

در دیگر دیدارها وست بروم با نتیجه 2 بر یک آستون ویلا را شکست داد، ساندرلند با 2 گل از سد میزبان خود بولتون گذشت و نیوکاسل هم در ورزشگاه "سنت جیمز پارک" با تک گل "یوهان کابایه" ویگان را شکست داد.

لیورپول در دیدار پایانی شب گذشته با تساوی یک بر یک مقابل نورویچ سیتی متوقف شد. "کرگ بلیمی" در دقیقه 45 برای لیورپول گلزنی کرد و "گرانت هولت" بازیکن تعویضی نورویچ در دقیقه 60 بازی را به تساوی کشاند.

- نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:

* ولورهمپتون 2 - سوانسی سیتی 2

گل‌ها: کوین دویل (84) و جیمی اوهارا (86) برای ولورهمپتون و دنی گراهام (23) و جو آلن (35) برای سوانسی

* آستون ویلا یک - وست بروم 2

گل‌ها: درن بنت (23 - پنالتی) برای آستون ویلا و یوناس اولسون (45) و پل شارنر (57) برای وست بروم

اخراج: کریس هرد (36 - آستون ویلا)

* بولتون صفر - ساندرلند 2

گل‌ها: استفان سسگنون (82) و نیکلاس بندتنر (90)

* نیوکاسل یک - ویگان صفر

گل: یوهان کابایه (81)

* لیورپول یک - نورویچ سیتی یک

گل‌ها: کرگ بلیمی (45) برای لیورپول و گرانت هولت (60) برای نورویچ

دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری پنج دیدار دیگر به پایان می رسد که در مهمترین بازی هفته منچستریونایتد در اولدترافورد میزبان منچسترسیتی است. برنامه بازی‌های امروز به شرح زیر است:

* آرسنال - استوک سیتی

* فولهام - اورتون

* منچستریونایتد - منچسترسیتی

* بلکبرن - تاتنهام

* کوئینز پارک رنجرز - چلسی

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 22 امتیاز

2- منچستریونایتد 20 امتیاز

3- چلسی 19 امتیاز - تفاضل گل 11+

4- نیوکاسل 19 امتیاز - تفاضل گل 6+ (یک بازی بیشتر)

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18- بولتون 6 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- بلکبرن 5 امتیاز - تفاضل گل 9-

20- ویگان 5 امتیاز - تفاضل گل 9- (یک بازی بیشتر)