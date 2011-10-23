عصبانیت مکرر نیکزاد/ آب بستن بیمارستان بندرلنگه

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی صبح شنبه وارد بندرعباس شد و با هلی کوپتر از وضعیت راههای استان هرمزگان و احداث مسکن مهر در این استان بازدید کرد.

برای پوشش خبری این سفر خبرنگاران از ساعت 11 صبح در محل بندر شهید رجایی بندرعباس حاضر شدند و قرار بود نیکزاد در این ساعت از بندر رجایی بازدید کند.

اما پس از گذشت چهار ساعت و 30دقیقه هلی کوپتر نیکزاد بر فراز بندر رجایی دیده شد و پس از چند بار چرخیدن درقسمتهای مختلف این بندر بالاخره هلی کوپتر در اسکله رجایی به زمین نشست.

نیکزاد سپس از بخشهایی از بندر بازدید کرد. وی هنگام دیدن ماکت بندر رجایی دستور داد تا این ماکت را به روز کنند چون این ماکت 15 سال پیش شاخته شده بود.

عصبانیت مکرر نیکزاد



سپس نوبت به بازدید از طرحهای مسکن مهر شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس رسید. نیکزاد در هنگام بازدید از ساختمانها طی گفتگو با پیمانکار طرح متوجه شد که قرارداد احداث این واحدها متر مربعی 340 هزار تومان است و سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان با چنین مبلغی قرارداد را با پیمانکار منعقد کرده است.

وی از این مسئله به شدت عصبانی شد و با عصبانیت به فرشید دستوان رئیس سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان گفت که سقف احداث قرار داد برای واحدهای مسکن مهر متر مربعی 310 هزار تومان است.

در حالیکه ساختمان مذکور در مرحله نازک کاری قرار داشت نیکزاد دستور لغو قرار داد آن با پیمانکار را صادر کرد و تاکید کرد که قرار داد باید با مبلغ متر مربعی 310 هزار تومان بسته شود.

دیگر مسئله ای که موجب عصبانیت نیکزاد شد نصب عکسهای وی بر روی ساختمان بود. وی هنگامی که متوجه شد دو عکس بزرگ از او بر روی ساختمان نصب شده به شدت از دست دستوان عصبانی شد و بار دیگر با عصبانیت به او تذکر داد.

در این هنگام یکی از پیمانکاران که پس از احداث ساختمان هنوز پول خود را دریافت نکرده بود با لحنی اعتراض آمیز این مسئله را به نیکزاد گفت که وی دستور رسیدگی به مشکل این پیمانکار را صادر کرد.

در هنگام بازگشت از شهرک پیامبر اعظم (ص) خودروها از مسیری فرعی حرکت کردند تا زودتر به استانداری هرمزگان برسند. اما پس از طی چند متر به متوجه بسته بودن خیابان به علت تعمیرات شدند. این در حالی بود که شهردار بندرعباس و معاون وی همراه نیکزاد بودند و هیچیک از آنها از بسته بودن خیابان خبر نداشتند.

سپس نوبت به حضور در جلسه شورای مسکن و حمل و نقل استان هرمزگان رسید. در ابتدای این جلسه دستوان رئیس سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان و مقبلی مدیرکل راه و ترابری هرمزگان گزارشی از وضعیت مسکن و راهها در هرمزگان ارائه کردند که نیکزاد گزارش هر دو نفر را با بیان این جمله که خودم امروز تمامی این مسائل را از نزدیک دیدم نیمه تمام گذاشت.

پس از سخنرانی استاندار هرمزگان، آشوری و جباری دو نفر از نمایندگان مجلس و نیکزاد نوبت به بررسی مصوبات بخش راه و مسکن در هرمزگان رسید.

نیکزاد در خصوص وضعیت بیمارستان بندرلنگه دستوری جالب صادر کرد. وی دستور داد برای امتحان کردن دیوارهای این بیمارستان طی 15 روز آینده یک ماشین آتش نشانی بر روی تمامی دیوارهای آن آب بپاشد و همچنین تمامی دوشهای آن به مدت نیم ساعت باز باشد تا مشخص شود که از دیوارهای آن آب بیرون می زند یا خیر. این دستور را نیکزاد پس از دیدن وضعیت این بیمارستان از نزدیک صادر کرد.

ناهار شهردار و افندی زاده

وی همچنین برای رفع مشکل اعتبارات پایانه مسافری بندرعباس به شهردار بندرعباس پیشنهاد کرد تا یکروز ناهار میهمان افندی زاده رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشد و طی این جلسه مشکل پایانه را رفع کنند. این پیشنهاد به علت اختلاف شهردار بندرعباس با افندی زاده در خصوص پرداخت اعتبارات پایانه مسافری بندرعباس داده شد.

نیکزاد در این جلسه بار دیگر به دستوان به علت عدم افتتاح پنج هزار واحد مسکن مهر تا پایان شهریور در هرمزگان معترض شد و همچنین بر روی لغو قراردادهای بیش از 310 هزار تومان مسکن مهر تاکید کرد.