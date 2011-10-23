دلایل توجه بیش از حد به آرای غربی/نظریه‌ غربی کاربردی برای ایرانیها ندارد

دکتر محمد بقایی در مورد اینکه سالهاست اخلاق کانت تنها اخلاق مورد تأیید و اشاره متفکران ما است آیا در بین متفکران ایران کسی که نگاه بهتری به اخلاق داشته باشد وجود ندارد؟ به خبرنگار مهر گفت: حقیقت این است که در دستگاه فلسفی اندیشمندان غرب از سقراط گرفته تا نیچه بخش مهمی به اخلاق توجه دارند.

وی افزود: از آغاز رواج فلسفه غرب در میان روشنفکران و متفکران ایرانی رویکرد به آموزه‎های آنان پرسش مهمی را پیش آورده که آیا آموزه‎های اخلاقی متفکران غرب می‎تواند دقیقا منطبق با شرایط فرهنگی شرق بخصوص شرق اسلامی و از آن خاص‌تر هماهنگ با فرهنگ ایرانی که در شرق باشد یا نه؟

نویسنده "اقبال و شش فیلسوف غربی" ادامه داد: نتیجه بررسیهای مبتنی بر جامعه شناسی، روانشناسی و قوم شناسی و مانند اینها سبب شد این نتیجه حاصل شود که الگوهای ساخته غرب چه در حوزه اخلاق و چه در دیگر حوزه‎ها مانند سیاست قابل تطبیق با جامعه شرق نیست. برای مثال از همین روست که مشروطه غربی (کنستانسیون) در ایران بدل به مشروطه ایرانی‎ می‎شود و دموکراسی، مردمسالاری می‎شود که هیچ یک از این دو با اصل خود همتا نیست.

این محقق و پژوهشگر ادبی و فلسفی تصریح کرد: اخلاق نیز چنین است. اخلاق عرفی ایرانیان همان است که در کتابهایی مانند اخلاق ناصری، قابوسنامه و آثار عرفانی و ادب صوفیه که هم اکنون نیز به صورت الگوهای عملی قابل رویت است. بنابراین برخلاف آن چه تصور می‎شود توجه به گزاره‏ها و آموزه‏های اخلاقی فیلسوفان غرب تنها در میان درس خوانده‏ها به عنوان موضوعات قابل بحث مطرح بوده و هرگز در زندگی عملی نمود نیافته است.

بقایی در مورد اینکه تا کی باید به نظریه‏های غربی تکیه کرد نیز گفت: میان دو جامعه شرقی و غربی تفاوتهای گونه گون از منظرهای مختلف وجود دارد که تشخیص آنها به آسانی ممکن است. بنابراین دو امر متفاوت زمانی می‎تواند به یک موضوع همانند نزدیک شود که دو طرف قضیه دارای مشابهات بسیار باشند.

این کارشناس حوزه ادبیات و فلسفه یادآور شد: یکی از این ویژگیها میزان سرانه مطالعه است که حاصل آن آگاهی جمعی است که سبب اصلی تباین شرق و غرب به شمار می‎آید. ورطه‏هایی از این دست سبب تفاوتهای عظیم نظری در فهم واقعه زندگی در شرق و غرب شده است. دیگر اینکه شرق توجه غالب خود را به ما بعدالطبیعه معطوف داشته حال آنکه نگاه اصلی غرب به زندگی واقعی است.

این اندیشمند و متفکر کشورمان اظهار داشت: بنابراین عواملی چنین تأثیرگذار سبب می‎شوند تا برداشتهای این دوقطب در فهم زندگی و در نتیجه الگوهای اخلاقی تا دیر زمانی، متفاوت باشند.

بقایی ماکان درباره اینکه آیا وقت آن نرسیده به دنبال نظریه‏ها و آرای متفکران ایرانی برای بررسیها باشیم نیز گفت: این موضوعی است که همه علاقمندان به فرهنگ خودی پیوسته به آن توجه دارند . به نظر می‎رسد چنین اندیشه‎ایی از قرن دوم هجری در میان ایرانیان با نضج گرفتن نحله معتزله پدید آمد که بعد در سیر تفکر ایرانی تا به امروز ادامه یافت.

وی یادآور شد: ولی آنچه سبب شد تا کنشگران اخلاق خودی نتوانند به مقصود برسند در پیشتازی غرب و عقب ماندگی جوامع شرقی بوده است که متأثر از موارد یاد شده است. این معضل را می‎توان به زمین شوره تشبیه کرد که در آن بذر عمل ضایع می‌شود.