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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

استفاده از گاز مایع در تمام اماکن مقدس عربستان ممنوع اعلام شد

استفاده از گاز مایع در تمام اماکن مقدس عربستان ممنوع اعلام شد

رئیس نیروهای پدافند غیرنظامی عربستان استفاده از گاز مایع را برای پخت و پز در اماکن مقدس در طول موسم حج ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، سپهبد سعد بن عبدالله التویجری رئیس نیروهای پدافند غیرنظامی عربستان گفت: با هماهنگی صورت گرفته میان تمام گروه های امنیتی، از ورود هرگونه گاز برای پخت و پز به داخل اماکن مقدس جلوگیری می شود.

وی افزود: یک تیم امنیتی از نیروهای پدافند غیرنظامی به سرکشیهایی در چادرهای زائران می پردازند تا اطمینان حاصل کنند  هیچ سیلندر گاز یا گاز پخت و پز مورد استفاده قرار نمی گیرد.

وی یادآور شد: این ممنوعت در تمام ساختمانها و دفاتر دولتی در اماکن مقدس بدون هیچ استثنایی قابل اجرا است.

برای افرادی که این قانون را نقض می کنند نیز جریمه هایی درنظر گرفته شده است.

رئیس نیروهای پدافند غیرنظامی عربستان یادآور شد که این ممنوعیت هیچ نوع دردسری برای زائران ایجاد نمی کند چرا آشپزخانه هایی با ایمنی لازم برای دسترسی زائران در اماکن مقدس تعبیه شده است.
 

کد مطلب 1440698

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