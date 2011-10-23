به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد عصر روز شنبه در دیدار «دی‌پی‌سریو استاوا» سفیر جدید هند با بیان اینکه ارتباط میان ایران و هند در اعماق تاریخ ریشه دارد و نزدیکی دو ملت از درونِ مراودات علما، اندیشمندان و شاعران دو کشور در طول تاریخ بوجود آمده که سرمایه‌ای برای ساختن آینده‌ای بهتر به شمار می‌رود، گفت: با توجه به تحولات امروز جهان همکاری‌های تهران - دهلی‌نو بیش از گذشته اهمیت خواهد یافت.



رئیس جمهور با قدردانی از مواضع انسان‌دوستانه دولت هند در شورای امنیت سازمان ملل خاطرنشان کرد: ایران و هند نسبت به مسایل بین‌المللی دیدگاه مشترکی دارند و باید از این اشتراکات به عنوان افزایش هر چه بیشتر همکاری‌ها در همه زمینه‌ها استفاده شود.



احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط روز افزون با هند ندارد، اظهار داشت: دو کشور می‌توانند در زمینه های انرژی، تجارت، اقتصاد و تبادل تجربیات علمی و فناوری نوین همکاری‌های مناسبی با یکدیگر داشته باشند.



وی با بیان اینکه ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی دو کشور بیش از 14 میلیارد دلار است که به راحتی می‌تواند به حدود 25 تا 30 میلیارد دلار برسد، ایران و هند را دو کشور بزرگ با اقتصاد‌های بزرگ برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر چه فشار قدرت‌های مادی علیه دو ملت زیاد است، اما به خوبی یاد گرفته‌ایم که تحت همین فشارها در مسیر پیشرفت گام برداریم و البته این نوع پیشرفت ماندگارتر است.



دی‌پی‌سریو استاوا سفیر جدید هند نیز در این دیدار پس از تقدیم استوارنامه خود به دکتر احمدی‌نژاد به همگرایی مثبت میان دو کشور اشاره کرد و گفت: سابقه طولانی مناسبات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور بر گسترش حداکثری مناسبات دو جانبه و منطقه‌ای تهران - دهلی‌نو خواهد شد.



سفیر جدید هند با بیان اینکه کشورش سیاست خارجی مستقلی را دنبال می‌کند، به مواضع دو کشور در شورای امنیت مبنی بر عدم دخالت در مسایل داخلی سایر کشورها اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم مشکلات و مسایل موجود در کشورهای مختلف باید با گفتگو و تفاهم و بدون هر نوع دخالت خارجی برطرف شود.