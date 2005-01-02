ليست 225 پيمانكار برتر بين المللي در انتهاي سال 2004 ارائه گرديد

به گزارش خبرگزاري مهربخش ENR در موسسه Mc-Grow Hill هر سال ليست برترين هاي سال خود را در زمينه اجراي طرحها اعلام مي كند.

در اين ليست 225 شركتي، به ترتيب جايگاه، شركتهاي آمريكايي با 29 درصد، چيني با 18 درصد، ژاپني با 8 درصد و تركيه اي با 5/4 درصد حائز اهميت است. اما نكته مهمتر اينكه در بين 10 شركت برتر 9 شركت اروپايي (3 شركت فرانسوي) و يك شركت آمريكايي حضور دارند. در اين ليست اسامي شركتهاي پيمانكاري معروفي از جمله : Technip فرانسه (7) ، Foster Wheeler آمريكايي (14) ، JGC ژاپن(15) ، Hyundai Engineering از كره (23) ، Chiyoda از ژاپن (28) ، TOYO Engineering از ژاپن (29)، Daewoo E&C از كره (46) ، Technicas Reunidas از اسپانيا(55)، National Petroleum Construction از امارات متحده عربي (84) به چشم مي خورد.( اعداد داخل پرانتز رتبه شركتها مي باشد) با نگاهي به اين ليست بلند نگرش و استراتژي كشورهاي ديگر را در زمينه دست اندازي به بازارهاي بين المللي مشاهده مي شود.