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۲ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۱

معاون الزهرا به مهر خبر داد:

عدم تحقق وعده‌های وزارت علوم برای اختصاص بودجه‌های پژوهشی بیشتر

عدم تحقق وعده‌های وزارت علوم برای اختصاص بودجه‌های پژوهشی بیشتر

معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا با اشاره به محدودیت بودجه های پژوهشی در دسترسی به پایگاه های علمی دنیا افزود: تاکنون هیچ یک از قول های وزارت علوم برای ارائه بودجه های پژوهشی بیشتر محقق نشده است.

دکتر سیمین حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت دسترسی دانشگاه ها به پایگاه های علمی، افزود: پایگاه های اطلاعاتی منبع بسیار مهمی برای تحقیق دانشجویان دوره های ارشد و دکترا هستند و باید توسط بخش پژوهشی دانشگاه ها خریداری شوند.

معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا به بیان مشکلات دانشگاه ها در دسترسی به پایگاه های علمی پرداخت و اظهار داشت: از جمله مشکلات در این عرصه محدودیت بودجه های پژوهشی دانشگاه است به این گونه که دانشگاه هایی که دارای بودجه پژوهشی کمتری هستند برای خرید و دسترسی این پایگاه ها با مشکلاتی مواجه می شوند.
 
وی با بیان اینکه یک دوم بودجه پژوهشی درخواستی دانشگاه ها به خرید پایگاه های علمی اختصاص می یابد، ادامه داد: در حالی که پژوهش برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اولویت قرار دارد ولی مشکلاتی در تحقق بودجه های پژوهشی وجود دارد.
 
حسینیان کاهش تولیدات پژوهشی دانشگاه ها را از پیامدهای اختلال در بودجه های پژوهشی دانست و اضافه کرد: در راستای بهبود وضعیت کنونی بهتر است این پایگاه ها به صورت متمرکز از طریق وزارت علوم خریداری و در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد.
 
وی همچنین به بودجه های پژوهشی این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: این دانشگاه بودجه پژوهشی پیشنهادی خود را به وزارت علوم ارائه داده است ولی حتی نیمی از این بودجه پیشنهادی ارائه نشده است.
 
معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه دانشگاه ها در مواجه با کمبود بودجه از بودجه پژوهشی استفاده می کنند، خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ یک از قول های وزارت علوم برای ارائه بودجه های پژوهشی بیشتر محقق نشده است.
کد مطلب 1440720

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