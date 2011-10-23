100 درصد مصوبات امور عشایری خراسان جنوبی محقق شد

محمد ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 11 پروژه مربوط به امور عشایر در استان تصویب شده است، اظهار داشت: جهت اجرای این تعداد پروژه 270 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در سه سفر رئیس جمهور به استان سه میلیارد و 350 میلیون تومان پروژه اقتصادی و تولیدی پیشنهاد شده است، افزود: از این مبلغ تنها 270 میلیون تومان جهت اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی در مناطق عشایری استان مصوب شده است.

ابراهیمی اضافه کرد: مبلغ یک میلیارد و 30 میلیون تومان برای اجرای پروژه های تولیدی اقتصادی و پنج میلیارد و 625 میلیون تومان برای پروژه های مرتبط با سایر دستگاه های اجرایی پیشنهاد شده که طی این سه سفر مصوب نشده است.

وی به پروژه های اجرا شده مصوب در دور نخست سفر هیئت دولت اشاره کرد و ادامه داد: تجهیز چاه های عمیق کشاورزی در قاین، سرایان و نهبندان جمعا به مبلغ 100 میلیون تومان از جمله این پروژه ها بوده است.

به گفته وی همچنین مرمت و تجهیز چاه آب شرب دام در سرایان با اعتبار 15 میلیون تومان، مرمت و بهسازی قنات درمیان 40 میلیون تومان، دو مورد مرمت قنات در بیرجند به مبلغ 39 میلیون تومان و دو مورد مرمت و بهسازی قنات در نهبندان با اعتبار 16 میلیون تومان اجرا شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در سفر دوم هیئت دولت به استان، نیز بالغ بر یک میلیارد تومان از سوی این نهاد پیشنهاد شده است، افزود: این مبلغ در راستای اجرای پروژه هایی از قبیل تجهیز چاه، لوله کشی بین مزارع، کانال انتقال آب، احداث انبار علوفه، حصارکشی، احداث ایتخر ذخیره ذخیره آب و... پیشنهاد شده است.

وی مبلغ پیشنهادی در دور سوم رئیس جمهور به استان را سه میلیارد و 270 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: تسطیح اراضی، احداث انبار، علوفه، ساحتمان های اداری، احداث منبع ذخیره آب، مرمت قنوات و... از جمله پروژه های پیشنهادی در این دور از سفر هیئت دولت به استان بوده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جمعیت جامعه عشایری استان برابر با 13 درصد جمعیت کل استان است، یادآور شد: این جمعیت هفت درصد جمعیت عشایری کشور را به خود اختصاص داده و نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان است.