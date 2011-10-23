رئال مادرید صدرنشین شد/ مسی پنالتی از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید شنبه شب در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لالیگا با نتیجه پرگل 4 بر صفر از سد میزبان خود مالاگا گذشت. گونزالو هیگواین در دقیقه 11 و کریستیانو رونالدو (24، 28 و 38) گلهای رئال مادرید را در این بازی به ثمر رساندند. رئال مادرید با این پیروزی با یک امتیاز بیشتر از بارسلونا به صدر جدول رده بندی رقابتهای لالیگا صعود کرد.
بارسلونا در دیگر دیدار برگزارشده شب گذشته با نتیجه تساوی بدون گل مقابل سویا در دیداری خانگی متوقف شد. در این دیدار پربرخورد که با اخراج دقایق پایانی "فردریک کانوته" و "خاویر ناوارو" از سویا همراه بود، لیونل مسی در وقتهای تلف شده یک ضربه پنالتی را از دست داد.
در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* اسپورتینگ گیخون 2 - گرانادا صفر
* راسینگ سانتاندر صفر - اسپانیول یک
هفته هشتم رقابتهای لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* رئال بتیس - رایووایهکانو
* رئال سوسیهداد - ختافه
* آتلتیکومادرید - رئال مایورکا
* اوساسونا - رئال زاراگوزا
* والنسیا - آتلتیک بیلبائو
* ویارئال - لوانته
جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 19 امتیاز
2- بارسلونا 18 امتیاز
3- لوانته 17 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- سویا 16 امتیاز
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18- گرانادا 5 امتیاز
19- اسپورتینگ گیخون 4 امتیاز - تفاضل گل 7-
20- راسینگ سانتاندر 4 امتیاز - تفاضل گل 9-
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