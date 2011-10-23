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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

منابع خبری گزارش دادند؛

آغاز انتخابات در تونس / رقابت برای تصاحب 217 کرسی مجلس مؤسسان

آغاز انتخابات در تونس / رقابت برای تصاحب 217 کرسی مجلس مؤسسان

نخستین انتخابت پارلمانی در تونس پس از انقلاب مردمی در این کشور ، امروز 7 صبح به وقت محلی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشگر خبرگزاری فرانسه لحظاتی پیش از آغاز انتخابات پارلمانی برای انتخاب مجلس موسسان قانون اساسی خبر داد.

این خبرگزاری نوشت که شهروندان تونسی برای نخستین بار در انتخاباتی آزاد به پای صندوقهای رای رفتند.

شبکه الجزیره نیز با اعلام این خبر نوشت: 9 ماه پس از پایان حکومت خودکامه "زین العابدین بن علی" شهروندان تونس شروع به رای دادن برای انتخاب رهبران جدید کردند، رهبرانی که قوانین جدید مربوط به نظامی جدید سیاسی را تدوین خواهند کرد.

در این رای گیری 4.4 میلیون نفر برای شرکت در آن ثبت نام کرده اند تا 217 عضو مجلس مؤسسان را انتخاب کنند. بیش از 11 هزار نامزد در این انتخابات شرکت می کنند و این تعداد 80 حزب سیاسی را نمایندگی می کنند.همچنین چند هزار نامزد هم بصورت مستقل شرکت کرده اند.

رای گیری قرار است امشب ساعت 19 به پایان برسد و نتایج آن هم روز دوشنبه اعلام خواهد شد.

دولت اعلام کرده است که 40 هزار نیروی امنیت و پلیس امنیت این انتخابات را برقرار می کنند.

کد مطلب 1440733

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