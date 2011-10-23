ارتباط مسئولان با علما و مراجع قطع نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی شامگاه شنبه در دیدار شهردار قم با وی، خطاب به شهردار قم اظهار داشت: ارتباط خود را با علما و مراجع قطع نکنید بدلیل اینکه از نظر دینی و دنیایی بسیار مهم است و صدرصد از خیلی چیزها مصون می‌مانید.



وی با بیان اینکه گفتار و کردار مومن واقعی با هم تطابق دارد، افزود: امیدوارم شهردار قم نیز جزو آن دسته از روسایی باشد که گفتار و کردارش با هم تطابق دارد.



این مرجع تقلید با اشاره به اینکه اگر مطلبی را بیان می‌کنم بدین منظور نیست که خود از آن مستثنی هستیم بلکه برای همه افراد جامعه است، افزود: خداوند بر دو اصل تقوا و صداقت بسیار تأکید کرده است و این دو باید در کنار هم باشد.



تمام مشکلات جامعه به دو اصل تقوا و صداقت بنا است



وی ادامه داد: زمانی که وارد متن جامعه می‌شویم مشاهده می‌کنیم تمام مشکلات جامعه به دو اصل تقوا و صداقت بنا است، تقوا و یا صداقت در جامعه وجود ندارد.



آیت الله علوی گرگانی گفت: امام رضا(ع) فرمودند، به گونه‌ای زندگی کنید که اگر در دنیا بودید مردم از خدا برایتان طلب رحمت و عنایت کنند و اگر از دنیا رفتید برایتان گریه کنند.



وی ادامه داد: جمله زیبای امام رضا(ع) نشان می‌دهد که زندگی را به چه صورت باید شروع کرد، اینگونه افراد در جامعه داریم، اما بسیار کم هستند که واقعاً زحمت کشیدند و برای رضای خدا کار کردند و مطیع مرجعیت و علما بودند.



استاد برجسته حوزه با تذکر دو اصل به شهردار قم ابراز داشت: افرادی که برای کار اجتماعی و خانوادگی خود به شهرداری مراجعه می‌کنند، اگر بخشنامه وجود دارد که مقدور به انجام آن کار نیستید، به گونه‌ای باشد که فرد مراجعه بداند واقعاً اجرای درخواستش امکان پذیر نیست.



وی افزود: تا می‌توانید تلاش کنید رضای مردم را بدست آورید و کمتر در حق مردم بویژه افراد محروم جامعه اجحاف شود و مردم ناراضی از شهرداری بیرون نروند.

