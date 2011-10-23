تقاضای استعفای علی مطهری اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه درخواست استعفای علی مطهری نماینده تهران را در اجرای ماده 93 آیین نامه داخلی مجلس اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطهری دو هفته پیش درخواست استعفای خود را در اعتراض به عدم اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده بود.

سئوال از رئیس مجلس با 100 امضا 5 تیرماه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

محبی نیا پس از اعلام وصول این درخواست یادآور شد:‌هفته آینده استعفای وی در دستور کار قرار می‌گیرد.