انجام کارهای عقب افتاده سعیدلو برعهده کیست/ از فدراسیون انتظار داریم

حمزه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراسم تجلیل از قهرمانان که هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته موفق شدیم در رقابت‌های جهانی مالزی به مدال طلا دست پیدا کنیم اما از آن زمان تا به امروز هنوز پاداش قهرمانی به ما پرداخت نشده است. هفته قبل مسئولان ورزش کشور به قهرمانان کشتی، تکواندو، والیبال و دوومیدانی جایزه دادند اما در این میان تکلیف ما چیست؟

دارنده مدال طلای پارالمپیک 2008 پکن با بیان اینکه چه کسی مسئول انجام کارهای عقب افتاده رئیس سازمان تربیت بدنی است، گفت: آقای سعیدلو با تغییر سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه ورزش، دیگر سمتی ندارد اما سئوال ما این است که چه کسی مسئول پاسخگویی به امور گذشته است؟ به هر حال ما موفق به کسب مدال طلا شده‌ایم و باید مرجعی برای رسیدگی به این موضوع باشد.

محمدی در پایان در خصوص دریافت حقوق خود از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان نیز گفت: از مسئولان فدراسیون به دلیل حقوقی که به ما ورزشکاران معلول می دهند ممنونیم با این حال چنانچه انتظار آنها از من و دیگر ورزشکاران در این سطح، کسب مدال طلا در پارالمپیک لندن است باید حقوق بیشتری به ما پرداخت کنند. امیدوارم این مشکلات هرچه زودتر حل شود و ما نتایج خوبی در رقابت‌های آتی کسب کنیم.