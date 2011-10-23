ساز و کار جبهه متحد اصولگرایی را قبول نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی شامگاه شنبه در اولین همایش جبهه پایداری در قم، در مورد تفاوت جبهه پایداری با جبهه متحد اصولگرایی اظهار داشت: اکثر دوستانی که در گروه 7+8 هستند را قبول داریم اما با سازوکار و ساختار آن مشکل داریم.



وی ادامه داد: از این ساختار، بدنه‌ای بیرون نمی‌آید که به درد بدنه‌ای بخورد که در فتنه خون دل خورد و زیر آتش فتنه بود.



رسایی با بیان اینکه بدنه جریان اصولگرایی از دست این آدم‌ها ناراحت هستند، تصریح کرد: اگر در 7+8 افرادی باشند که هنوز مواضع خودشان را با فتنه روشن نکردند، بدنه قبول نمی‌کند، مردم کودتایی به بزرگی فتنه 88 که در راس آن افراد باسابقه‌ای بودند را درک کردند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام دغدغه دوستان جبهه متحد، رسیدن به لیست واحد است، ما در مجلس هشتم به لیست واحد رسیدیم اما وقف 250 هزار میلیاردی اموال دانشگاه آزاد را همین مجلس تصویب کرد.



مهمترین مبنای جبهه پایداری پافشاری و ایستادگی بر اصول است



رسایی در مورد مبنای تشکیل جبهه پایداری اظهار داشت: مهمترین مبنای جبهه پایداری پافشاری و ایستادگی روی اصول است.



وی ادامه داد: برخی از دوستان به ویژه در فتنه 88 با وجود ادعای اصولگرایی، پایبند نبودند و شاهد بودیم برخی اصولگرایان برای اصلاح‌طلبان خط فتنه ستادهای انتخاباتی ایجاد کردند. ما ساکتین را دیدیم که تا قبل از 9 دی در رابطه با فتنه می‌گفتند اینها مشت‌زنی سیاسی است و الان تجارت سیاسی را مطرح می‌کنند. ما می‌گوئیم رهبری تجارت سیاسی می‌کنند؟ در حالی که در مقام معظم رهبری در سفرها و دیدارهای خود بحث فتنه را مطرح کردند.



رسایی گفت: برخی‌ها می‌گویند ما فتنه را مدیریت می‌کردیم، یعنی مقام معظم رهبری بلد نبود فتنه را مدیریت کند؟



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ادعای اصولگرایی زیاد است، اما پایبندی بر آن سخت است.