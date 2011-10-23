به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در نشست شورای فرهنگی استان با تشریح سیاست های کلی و ابلاغی دولت و سرفصل های اعتباری و فرهنگی گفت: طرح تحول اجتماعی با اولویت دادن به برنامه های فرهنگی پیشگیرانه و از طریق ارتقا فرهنگ عمومی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: دستگاه های متولی مکلفند مطابق قوانین ابلاغی و سند چشم انداز به صورت علمی، پروژه هایی را تعریف کنند که در قالب طرح تحول اجتماعی، هماهنگ با شاخص های اعلام شده، قابلیت اجرایی و اثربخشی لازم را در ارتقاء فرهنگ عمومی داشته باشند.

رحمانی در ادامه با اشاره به انتخابات تأکید کرد: مدیران به هیچ وجه حق ندارند از اعتبارات و امکانات دولتی و یا علیه کاندیداها استفاده کنند و فضای کار و انتخاب را از مردم بگیرند.

مسعود ملکی مدیر کل امور اجتماعی استانداری نیز اعلام کرد: طرح تحول اجتماعی با 9 محور و در قالب اعتبارات مشخص و محدود، اهدافی همچون ساماندهی اوقات فراغت، نشاط اجتماعی، پایداری خانواده ها، کاهش اعتیاد به مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی و دخانیات، تسهیل و کاهش متوسط سن ازدواج، تحکیم و تعالی خانواده و کاهش طلاق، ترویج فرهنگ حیا، عفاف و حجاب، ارتقاء امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی، ارتقاء رضایت عمومی، انضباط اجتماعی، وحدت و همبستگی ملی، هویت ایرانی و اسلامی و کاهش آسیب های اخلاقی را دنبال و پیگیری می کند.