به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر کرمانشاه در نمایشگاه کتلاب با اشاره به نقش مطالعه و کتاب در توسعه همه جانبه حوزه های جامعه به خبرنگار مهر گفت: برگزاری هفتمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه که همزمان با سفر پرخیر و برکت رهبری به استان کرمانشاه بود، بی شک می تواند به نقطه عطفی در تاریخ علمی و فرهنگی کرمانشاه تبدیل شود.

اسماعیل قبادی با تاکید بر نقش تاثیرگذار این نمایشگاه در سطح استان، تصریح کرد: این نمایشگاه باعث تقویت کتابخوانی و مطالعه کتاب می‌شود و در راستای تحقق منویات رهبری نیز که بارها در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی بیاناتی فرمودند، مثمر ثمر خواهد بود.

وی با تقدیر از تلاش‌های حجت الاسلام محمد آفتابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و مجموعه کارکنان آن اداره، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک بار دیگر شاهد برگزاری چنین نمایشگاه‌های حتی در سطح شهرستانها و تمام مراکز استان باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر تاریخ و فرهنگ دیرینه استان کرمانشاه، تصریح کرد: کرمانشاه از دیرباز مهد تمدن کهن ایران بوده است و باید با توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، جایگاه تاریخی کرمانشاه را دوباره بازیابیم.

حجت الاسلام قبادی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نیز بر اساس رسالت خود به توزیع و توسعه کتابخوانی از طریق توسعه کتابخانه‌های شبستان مساجد اقدام می کند.