مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

تاريخ اعلام نتايج آزمون دانشگاه جامع علمي - كاربردي

رييس فدراسيون وزنه برداري:انتخاب بهترين وزنه بردار قرن يك هفته تمديد شد

آيت الله هاشمي رفسنجاني:اگر نخبگان بخواهند در صحنه انتخابات حاضر مي شوم

بيطرف: سال آينده افزايش قيمت نخواهيم داشت

عضو كميسيون اقتصادي مجلس : بنزين سال آينده كوپني نمي شود

ايران:

سوگ جهاني درآغاز سال نو ميلادي

حضور يك چهره جديد در جبهه رقيب اصولگرايان

با تصويب كلان بودجه سال 84 دولت؛ اولويت هاي لايحه بودجه سال آينده تعيين شد

ابتكار:

نشنال جئوگرافيك عقب نشست : براي هميشه خليج "فارس» شد

شهردار تهران : منوريل را دو سال آينده به پاياني مي رسانيم

با توجه به مراجعات مردم اگر نخبگان بخواهند؛هاشمي:درانتخابات حاضر خواهم شد

اقتصاد پويا :

باهنر، نايب رييس مجلس:سهميه بندي فرآورده هاي نفتي به مصلحت دولت آيند ه و مجلس نيست

رييس هيات مديره شركت مخابرات:با انعقاد قرارداد 8 هزار ميليارد ريالي 7 ميليون خط تلفن همراه خواهيم داشت

بانك سپه با "طرح مسكن اعتماد" 4 ميليون تومان به سپرده گذاران تسهيلات مي دهد

توسعه :

در ديدار با كانون نمايندگان ادوار اعلام شد ؛ هاشمي رفسنجاني : مي آيم

رقص مرگ در آرژانتين

شبكه تلويزيوني "موسيقي" هم مي آيد



جام جم :

از سوي مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام شد: شرايط معافيت مشمولان خارج از كشور

قائم مقام وزير كشاورزي : دلالان محصولات كشاورزي حذف مي شوند

رييس فدراسيون وزنه برداري : وزنه بردار قرن، اسفند ماه معرفي مي شود

جمهوري اسلامي :

احتمال افزايش تلفات زلزله بزرگ قرن به نيم ميليون نفر

به مناسبت هفته كشاورزي ؛ 3584 طرح كشاورزي در هفته جاري به بهره برداري مي رسد

يك عضو هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران: جلوگيري از ورود اتوبوس هاي جديد گازوييلي ترافيك تهران را تشديد مي كند

جوان :

طرح مجلس براي كاهش 9 درصدي سود تسهيلات بانكي

آوارگي ، گرسنگي و بيماري براي ميليون ها انسان : پايان سونامي ؛ آغاز بزرگترين فاجعه انساني

رييس مجلس شوراي اسلامي : عملكرد نامناسب خودرو سازان طرح هاي ترافيكي را بي اثر مي كند

جهان اقتصاد :

هاشمي رفسنجاني ، كروبي يا معين : اصلاح طلبان كدام را ترجيح مي دهند؟

تلاش رهبران جهان براي هماهنگي كمك ها به زلزله زدگان

سخگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي : ايران عضو كشورهاي چرخه سوخت هسته اي تلقي نمي شود

جهان صنعت :

صادرات كره جنوبي درسال 2004 به 255 ميليارد دلار رسيد

مجلس اصولگرايان هاشمي را تخطئه كرد

بخش خصوصي در خوزستان پالايشگاه مي سازد

حمايت :

رييس سازمان زندان ها:نمي توان به بهانه اجراي حبس حقوق بسياري را كه يك مسلمان دارد از بين ببريم

بزودي آغاز مي شود ؛ شناسايي باندهاي استثمار كودكان

دستور رييس قوه قضاييه براي انتقال زندانيان به محل سكونت خود

حيات نو:

برنامه پيشنهادي فعالان اقتصادي به رييس جمهور آينده

كاهش اعتبارات عمراني افزايش جمعيت بيكار

لايحه بودجه هفته آينده به مجلس ارايه مي شود

خراسان :

تلفات زلزله بزرگ از 400 هزار تن مي گذرد

بررسي جنجالي ترين طرح مجلس

6 هزار مدرسه روستايي سرويس بهداشتي ندارد

دنياي اقتصاد:

سخنان مهم هاشمي رفسنجاني در گفتگوي اختصاصي با دنياي اقتصاد

تازه ترين اخبار از انتخابات

دانش جعفري، رييس كميسيون اقتصادي مجلس تشريح كرد: جزييات طرح پرداخت نقدي يارانه ها



رسالت:

علي لاريجاني درجمع خبرنگاران : اصولگرايان به اجماع مي رسند علجه نكنيد

يك مقام اندونزيايي: تلفات زلزله تسونامي ممكن است از 400 هزار نفر بگذرد

درخشش كشتي گيران تهراني در فرنگي

سياست روز :

اعتراف دو عضو ارشد سازمان مجاهدين و حزب مشاركت به بهره برداري سياسي از طرح نام هاشمي ؛ از هاشمي هم عبور خواهيم كرد

به منظور كاهش فشار گراني بر مردم؛ نايب رييس مجلس دولت را به همراهي با طرح تثبيت قيمت ها فرا خواند

به دنبال پيگيري نمايندگان مجلس و دستور رييس جمهور ؛ پزشكيان : مطالبات پرستاران پرداخت مي شود

شرق :

طرح مجلس براي تك رقمي كردن سود بانكي

تلفات زلزله به 130 هزار تن رسيد

توافق وزارت كشور و شوراي نگهبان : 27 خرداد 84 روز انتخابات رييس جمهور

صداي عدالت:

رييس كميته پولي و بانكي مجلس خبر داد: كاهش 9 درصدي بهره وام هاي بانكي

هاشمي رفسنجاني: نخبگان بخواهند ، حاضر خواهم شد؛ سايه هاشمي بر فضاي انتخابات

تلفات بزرگترين زلزله جهان از 125 هزار تن گذشت

صبح اقتصاد :

هاشمي رفسنجاني: انشاءالله حاضر خواهم شد

اعلام آمادگي دولت به واگذاري بانك ها ، بيمه ها و صنعت فولاد

آخرين آمار اعلام شد: 5/3 ميليون نفر ايراني بيكار



عصر اقتصاد :

گمانه زني زنگنه از قرارداد گاز چين؛ چشمان باز در برابر چشم بادامي ها

محمدرضا باهنر: تثبيت قيمت ها به مصلحت دولت آينده نيست

پالايشگاه دوم در خوزستان احداث مي شود

فرهنگ آشتي :

اصلاح طلبان كدام گزينه را انتخاب مي كنند

تجاوز سه هواپيماي آمريكايي به آسمان ايران

مزروعي : ما مشكل نداريم آنها مشكل دارند

كارو كارگر :

امكان تحصيل همزمان در دو رشته پودماني فراهم مي شود

مشاورمعاون توسعه مديريت و برنامه ريزي آموزش و پرورش : طرح ارتقاي شغلي شامل صد درصد معلمان مي شود

حضور هاشمي درانتخابات راهبرد مشاركت حداقلي را با شكست مواجه مي كند ؛ رييس خانه احزاب :هاشمي و كروبي رقابت مي كنند

مردم سالاري :

در پي نطق به اصطلاح آتشين يكي از آبادگران عليه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت! رفسنجاني براي سومين بار كانديداي رياست جمهوري مي شود

تنديس حسين رضازاده در شهر اردبيل نصب مي شود

فاجعه سونامي ببرهاي تاميل را به همكاري با دولت سريلانكا وادار كرد

همبستگي :

عكس العمل صاحب نظران ، به طرح تعيين مهريه دختران از سوي مجلس : ميزان مهريه محدوديت بردار نيست

اعتراض خودجوش مردم ايران به بار نشست: نام خليج فارس بر نقشه دنيا ثبت شد

گزارش اختصاصي همبستگي از نشست مهم انتخاباتي مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي

هموطن سلام :

خودم به خودم راي دادم! گفتگوي روزنامه هموطن با حسين رضازاده

معاون پارلماني وزيرامور اقتصادي و دارايي از آمادگي دولت براي واگذاري ها خبر داد: واگذاري بانك ها ، بيمه ها و صنايع فولاد

آغاز مرحله دوم واگذاري ميني بوس هاي گازسوز

هدف و اقتصاد :

كارشناسان درگفتگو با "هدف و اقصاد":تهراني ها با افزايش وام مسكن هم خانه دار نمي شوند

گزارش هدف و اقتصاد از نحوه پرداخت جرايم ديركرد: بانك ها به عنوان واسطه سپرده گذاران و كارآفرينان ، مامورند و معذور

حجتي : بخش كشاورزي براي سرمايه گذاران جذاب نيست