رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیش بینی شده پیش از پایان سه ماهه سوم امسال کلینیک صنعتی فعالیت خود را آغاز کند، اظهار کرد: ارائه خدمات کلینیکی با پشتوانه شبکه گسترده ای از متخصصین صنعتی، اساتید،‌ مراکزتحقیقاتی، آزمایشگاهی و مشاوره ای در شهرکهای صنعتی از جمله ماموریتهای این کلینیک در نظر گرفته شده است.

وی اهداف افتتاح کلینیک صنعتی در شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان را ارائه مشاوره تخصصی فنی به واحدهای صنعتی به منظور حل مشکلات فنی و ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی، ایجاد شبکه ای گسترده از متخصصین صنعتی براساس فرآیندی نظاممند و ایجاد بستر ی مناسب به منظور استفاده از توانمندیها و پتانسیلهای متخصصین فنی به منظور حل مشکلات صنعت، ایجاد بستری مناسب برای ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه و تعامل اثر بخش متخصصین و مدیران فنی، تقویت نقش تحقیق و توسعه در صنایع و اعتلای سطح مدیریت دانش در صنعت استان برشمرد.



رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان افزود: استان خوزستان بعد از خراسان رضوی دومین استانی است که کلینیک صنعتی راه اندازی خواهد کرد.



طاهری گفت: دسترسی سریع و آسان به خدمات مذکور در ابتدا مقدماتی و سطحی و در نهایت برحسب ضرورت تفصیلی و عمقی صورت می گیرد.



کلینیک صنعتی طرح خدمات رسانی تخصصی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ترجیحا مستقر در شهرکهای صنعتی است که در قالب برنامه آسیب شناسی و توانمندسازی صورت می پذیرد.